Президент Китая Си Цзиньпин собирается посетить Путина в ближайшие месяцы, — СМИ

Ожидается, что китайский лидер использует визит в Москву, чтобы подтолкнуть РФ к мирным переговорам.

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Лидер Китая Си Цзиньпин готовится посетить Москву в ближайшие месяцы, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации источников, встреча китайского и российского лидеров станет частью продвижения "многосторонних мирных переговоров", где Китай будет говорить о неприменении ядерного оружия.

По данным собеседников издания, подготовка к визиту лидера Китая в Москву еще находится на начальной стадии. Сообщается, что Си Цзиньпин может посетить Москву в конце апреля — начале мая.

На Западе к дипломатической инициативе Китая относятся скептически. На прошлой неделе здесь впервые услышали о так называемом мирном плане Китая, который в общих чертах очертил главный дипломат страны Ван I и на Мюнхенской конференции по безопасности. В ЕС отнеслись к нему осторожно, считая, что без вывода ВС РФ с территории Украины он не сработает.

В Россию сегодня, 21 февраля, прибыл главный дипломат Китая Ван И. Он встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Патрушев, по сообщению росСМИ, указал, что Россия и Китай выступают за справедливый мировой порядок и приветствуют рост числа государств, избирающих путь суверенного развития.

В США утверждают, что Китай рассматривает возможность передачи России летального вооружения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции безопасности, передает The Guardian. Китайские официальные лица пока не прокомментировали заявления американских коллег.

В МИД Украины сообщили, что тщательно изучат мирный план Китая, подчеркнул глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что приоритетом является формула мира, представленная президентом Украины Владимиром Зеленским.