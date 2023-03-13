Сі Цзіньпін вперше з початку вторгнення РФ проведе розмову із Зеленським, — WSJ

За допомогою переговорів з Путіним та Зеленським лідер Китаю розраховує відіграти більш активну роль у врегулюванні воєнного конфлікту в Україні.

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Глава Китаю Сі Цзіньпін планує провести першу за весь час від початку повномасштабної війни з РФ віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

Як пише журнал, очікується, що розмова буде віртуальною і відбудеться, радше за все, після того, як Сі Цзіньпін наступного тижня відвідає Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами джерел WSJ, зустріч з Путіним та розмова з Зеленським можуть відображати прагнення Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві і припиненні війни в Україні.

Пряма розмова із Зеленським, якщо вона відбудеться, стане важливим кроком у спробах Китаю зіграти роль миротворця, які досі сприймалися Європою скептично. Це також зміцнить репутацію Пекіна як глобального впливового посередника після того, як минулого тижня він сприяв несподіваному дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном, повідомляє журнал.

Також співрозмовники WSJ розповіли, що у межах своєї поїздки глава КНР розглядає можливість відвідати інші країни Європи, проте його повний маршрут офіційно ще не затверджено.

Ще наприкінці лютого видання The Wall Street Journal уточнило, що лідер Китаю планує відвідати Москву у найближчі місяці.

Сьогодні, 13 березня, агентство Reuters повідомило, що візит Сі Цзіньпіна до Москви може відбутися вже наступного тижня.

Раніше, наприкінці лютого, в МЗС України повідомили, що ретельно вивчать мирний план Пекіна, проте формула миру, представлена президентом України Володимиром Зеленським, залишиться в пріоритеті.