Раньше, чем планировалось: Си Цзиньпин встретится с Путиным в Москве через неделю, — СМИ
Решение о визите китайского лидера назрело на фоне заявлений Пекина о "мирном плане" для разрешения российско-украинского военного конфликта.
Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует приехать с официальным визитом в Москву уже на следующей неделе. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Таким образом встреча Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина состоится раньше, чем это ожидалось, уточняют журналисты.
Об официальном визите китайского лидера в Россию заговорили после того, как Пекин предложил выступить посредником по разрешению военного конфликта в Украине. На Западе к инициативе КНР отнеслись скептически в связи с дипломатической поддержкой Российской Федерации.
В своем так называемом "мирном плане" Китай призвал российскую и украинскую стороны к прекращению огня и проведению мирных переговоров. При этом в Пекине ничего не сказали о выводе войск РФ с территории Украины.
В МИД Китая и в Москве американскому изданию никак не прокомментировали возможный визит Си на следующей неделе.
Источники агентства в дипломатических кругах также не стали сообщать журналистам никаких деталей, ссылаясь на деликатность вопроса.
Как уточняет издание, Си лично встречался с Путиным в общей сложности 39 раз. В последний раз — в сентябре 2022 года во время саммита в Центральной Азии.
Напомним, 30 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин пригласил своего китайского коллегу Си Цзиньпина приехать в Москву весной 2023 года.
В конце февраля издание The Wall Street Journal уточнило, что лидер Китая посетит Москву в ближайшие месяцы.