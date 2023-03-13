Раньше, чем планировалось: Си Цзиньпин встретится с Путиным в Москве через неделю, — СМИ

Решение о визите китайского лидера назрело на фоне заявлений Пекина о "мирном плане" для разрешения российско-украинского военного конфликта.

Related video

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует приехать с официальным визитом в Москву уже на следующей неделе. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Таким образом встреча Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина состоится раньше, чем это ожидалось, уточняют журналисты.

Об официальном визите китайского лидера в Россию заговорили после того, как Пекин предложил выступить посредником по разрешению военного конфликта в Украине. На Западе к инициативе КНР отнеслись скептически в связи с дипломатической поддержкой Российской Федерации.

В своем так называемом "мирном плане" Китай призвал российскую и украинскую стороны к прекращению огня и проведению мирных переговоров. При этом в Пекине ничего не сказали о выводе войск РФ с территории Украины.

В МИД Китая и в Москве американскому изданию никак не прокомментировали возможный визит Си на следующей неделе.

Источники агентства в дипломатических кругах также не стали сообщать журналистам никаких деталей, ссылаясь на деликатность вопроса.

Как уточняет издание, Си лично встречался с Путиным в общей сложности 39 раз. В последний раз — в сентябре 2022 года во время саммита в Центральной Азии.

Напомним, 30 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин пригласил своего китайского коллегу Си Цзиньпина приехать в Москву весной 2023 года.

В конце февраля издание The Wall Street Journal уточнило, что лидер Китая посетит Москву в ближайшие месяцы.