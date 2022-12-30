"Лучшие отношения за всю историю": Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Москву в 2023 году

По словам главы Кремля, отношения России и Китая "выдерживают все испытания". Как считает Путин, значимость партнерства двух государств возросла на фоне геополитической напряженности.

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Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить Москву в следующем 2023 году. Об этом он заявил во время онлайн-переговоров с китайским лидером, передает агентство РИА Новости.

"Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву", — в частности, заявил глава Кремля.

Как считает российский президент, приезд Си Цзиньпина в РФ должен показать Западу прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам. Путин уверен, что это станет "главным политическим событием года в двусторонних отношениях".

Путин назвал отношения России и Китая "образцом сотрудничества крупных держав".

"В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора", — подчеркнул лидер страны-агрессора.

По словам Путина, в настоящее время отношения Пекина и Москвы лучшие за историю двух государств и "выдерживают все испытания".

По словам президента России, Москва и Пекин продолжат сотрудничество в военно-технической сфере, так как это якобы способствует обеспечению их безопасности.

"Особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между ВС России и Китая", — добавил Путин.

Си Цзиньпин, в свою очередь, также заявил о готовности к глобальному партнерству с Российской Федерацией в условиях "непростой международной обстановки".

Напомним, 14 декабря американское издание Wall Street Journal со ссылкой на политических советников в КНР сообщило, что Си Цзиньпин поручил своему правительству укрепить экономические отношения с Москвой. Как пишут журналисты, после вторжения РФ в Украину глава Китая пытался публично отстраниться от страны-агрессора, однако "за кулисами" демонстрировал готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Предновогодние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина Дмитрий Песков анонсировал 26 декабря. Он сообщил, что два лидера подведут итоги уходящего года.