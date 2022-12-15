Си Цзиньпин поручил китайскому правительству укрепить экономические связи с РФ, — WSJ

После вторжения России в Украину Китай сомневался, стоит ли развивать сотрудничество с Москвой, но сейчас, похоже, определился в своем решении, пишут журналисты.

Related video

Глава Китая Си Цзиньпин последние несколько месяцев в публичном пространстве демонстрировал отдаление Пекина от Москвы из-за поражений России в Украине. Однако "за кулисами" он готов выстраивать с Россией тесные экономические связи. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на политических советников в КНР.

Как отмечают журналисты, китайский лидер поручил своему правительству укрепить экономические отношения с Москвой.

По словам источников издания, план включает увеличение китайского импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, расширение совместных энергетических партнерств в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, такую ​​как железные дороги и порты.

В настоящее время РФ и КНР все больше финансовых операций проводят в национальной валюте — рублях и юанях, а не в евро или долларах. Это помогает защитить их от будущих санкций и ввести юани в более широкое обращение, пишут журналисты.

Российско-китайские связи существенно усилились незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда обе стороны публично подчеркивали, что для их партнерства "не существует пределов". После 24 февраля в КНР, казалось, засомневались, следует ли им продолжать тесное сближение с РФ. Однако потом, несмотря на происходящие события, все же решили развивать двустороннее сотрудничество.

Директор китайской программы в аналитическом Центре Стимсона в Вашингтоне Юн Сун уверен, что отношения между Москвой и Пекином могут стать еще ближе.

В письменном заявлении Министерства иностранных дел Китая говорится, что КНР и Россия являются "всесторонними стратегическими партнерами".

Как подчеркивают журналисты, партнерство Пекина и Москвы помогло смягчить Кремлю последствия от западных санкций, что позволяет Владимиру Путину продолжать войну.

Напомним, во время своей встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Си Цзиньпин заявил, что хочет, чтобы Европа стала более независимой от США. По мнению главы КНР, Вашингтон наращивает усилия по объединению группировок для формирования антикитайских сил.