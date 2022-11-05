"Необходим многополярный мир": Си Цзиньпин выступил против зависимости Европы от США, — СМИ

Глава Китая заявил, что Европа не должна зависеть от "третьей стороны", имея в виду Соединенные Штаты.

Related video

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине. Во время встречи с европейским политиком Си Цзиньпин заявил, что хочет, чтобы Европа стала более независимой от США. Об этом пишет издание Global Times.

Так, глава Китая выразил надежду на то, что Европа будет стабильной и процветающей. Он хочет, чтобы европейские страны сохраняли тот вектор развития с Китаем, который прослеживается на данный момент.

"Нельзя зависеть и быть подконтрольным третьей стороне", – сказал Си Цзиньпин.

Издание пишет, что председатель КНР уверен, что Соединенные Штаты наращивают усилия по объединению группировок для формирования антикитайских сил. В Европе же Вашингтон якобы хочет сформировать определенный тип "политкорректности", определяя Пекин в качестве соперника.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с Си Цзиньпином заявил, что Германия будет играть свою роль в развитии отношений между Европой и Китаем.

"Необходим многополярный мир, в котором можно серьезно относиться к роли и влиянию развивающихся стран. Германия выступает против конфронтации блоков, ответственность за которую должны нести политики", — сказал он.

Ранее Фокус писал, что Китай может захватить Дальний Восток РФ вместо Тайваня. Россия близка к фиаско во вторжении в Украину, у них недостаточно сил. На этом фоне власть Си Цзиньпина только усиливается, что может разгулять аппетит Пекину до самого Владивостока.

Еще напомним, что Си Цзиньпин переизбран генсеком Компартии Китая на третий срок. Си Цзиньпин закрепил за собой место "самого могущественного правителя страны со времен Мао Цзэдуна".

Также сообщалось, что сотрудничеству Китая и России никто не помешает. Аналитик по вопросам безопасности Мэтт Тайт отметил дружелюбную тональность заявлений китайского МИДа. Тогда как прежде в КНР намного сдержанней высказывались о России.