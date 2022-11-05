"Необхідний багатополярний світ": Сі Цзіньпін виступив проти залежності Європи від США, — ЗМІ

Глава Китаю заявив, що Європа не повинна залежати від "третьої сторони", маючи на увазі Сполучені Штати.

Related video

Голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Пекіні. Під час зустрічі з європейським політиком Сі Цзіньпін заявив, що хоче, щоб Європа стала більш незалежною від США. Про це пише видання Global Times.

Так, глава Китаю висловив сподівання на те, що Європа буде стабільною та процвітаючою. Він хоче, щоб європейські країни зберігали той вектор розвитку з Китаєм, який зараз простежується.

"Не можна залежати і бути підконтрольним третій стороні", – сказав Сі Цзіньпін.

Видання пише, що голова КНР упевнений, що Сполучені Штати нарощують зусилля щодо об'єднання угруповань для формування антикитайських сил. У Європі ж Вашингтон нібито хоче сформувати певний тип "політкоректності", визначаючи Пекін як суперника.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі із Сі Цзіньпіном заявив, що Німеччина відіграватиме свою роль у розвитку відносин між Європою та Китаєм.

"Необхідний багатополярний світ, у якому можна серйозно ставитися до ролі та впливу країн, що розвиваються. Німеччина виступає проти конфронтації блоків, відповідальність за яку мають нести політики", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що Китай може захопити Далекий Схід РФ замість Тайваню. Росія близька до фіаско у вторгненні в Україну, вони не мають сил. На цьому фоні влада Сі Цзіньпіна лише посилюється, що може розгуляти апетит Пекіну до Владивостока.

Ще нагадаємо, що Сі Цзіньпін переобраний генсеком Компартії Китаю на третій термін. Сі Цзіньпін закріпив за собою місце "наймогутнішого правителя країни з часів Мао Цзедуна".

Також повідомлялося, що з відрудництва Китаю та Росії ніхто не завадить. Аналітик з питань безпеки Метт Тайт наголосив на доброзичливій тональності заяв китайського МЗС. Тоді як раніше в КНР набагато стриманіше висловлювалися про Росію.