Ще на п'ять років: Сі Цзіньпін переобраний генсеком Компартії Китаю на третій термін

Сі Цзіньпін закріпив за собою місце "наймогутнішого правителя країни з часів Мао Цзедуна". Його також переобрали на посаду голови Військової ради ЦК Комуністичної партії Китаю. У Політбюро залишилися лише прихильники Сі, пишуть ЗМІ.

Related video

Центральний комітет Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) у неділю, 23 жовтня, обрав 69-річного Сі Цзіньпіна генеральним секретарем партії на безпрецедентний третій термін. Так політик залишається на чолі КНР ще на п'ять років. Про це повідомляє агентство Reuters.

Крім цього, Сі Цзіньпін уже втретє поспіль обійняв посаду голови Військової ради ЦК КПК. Водночас обмеження в два терміни продовжує діяти для інших членів китайського керівництва.

Як уточнюється, глава Китаю представив новий склад Постійного комітету Політбюро — вищого керівного органу країни, куди увійшли лише його прихильники. Так, Сі Цзіньпін закріпив за собою місце "наймогутнішого правителя країни з часів Мао Цзедуна", — пише агентство.

Важливо

Дипломатія бойових вовків. Новий стиль китайських дипломатів

До нового складу Постійного комітету Політбюро, окрім самого Цзіньпіна, увійшли ще шестеро людей: Чжао Лецзі та Ван Хунін, які були і в попередньому складі, а також новачки Цай Ці, Дін Сюесян, Лі Сі та Лі Цян. Вважається, що вони тісно пов'язані з китайським генсеком.

"Це керівництво буде зосереджено на досягненні політичних цілей Сі, а не на реалізації своїх власних цілей щодо того, що, на їхню думку, найкраще для країни. Є лише один правильний спосіб управління, і це шлях Сі", — прокоментував Дрю Томпсон, запрошений старший науковий співробітник Національного університету Сінгапуру.

У межах партійного з'їзду, що проводиться раз на п'ять років, було вирішено схвалити закріплення ідеології Сі та його постійну роль лідера у статуті партії. Члени партії також вимагали беззастережної лояльності Сі Цзіньпіну.

Раніше Фокус розповідав, чого чекати світу від третього терміну Сі Цзіньпіна. На найближчі п'ять років Цзіньпін отримає практично необмежену владу. Директор Китайського інституту SOAS Лондонського університету Стів Цанг уже порівняв її з диктаторською, за якої "ніхто не зможе радити йому скоригувати курс".