Абсолютна влада. Чого чекати світу від третього терміну Сі Цзіньпіна

Зі складу Політбюро вивели людей, які становили найменшу загрозу ініціативам Сі Цзіньпіна. Аналітики вже зійшлись на думці про те, що в новому Політбюро більшість членів – близькі до Цзіньпіна люди.

Related video

69-річний лідер ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпін отримав право втретє бути обраним генсеком, за що члени партії одноголосно проголосували останнім днем свого ХХ з'їзду. У такий спосіб, політик має абсолютно всі шанси зміцнитися як наймогутніший правитель Китаю з часів Мао Цзедуна, лідера-засновника Народної Республіки, повідомляє Reuters.

Склад нового постійного комітету Політбюро буде представлено вже в неділю, 23 жовтня, коли Сі увійде до кімнати журналістів у Великій залі народних зборів, а за ним підуть інші члени нового Постійного комітету в порядку зменшення рангу.

На найближчі п'ять років Цзіньпін отримає практично необмежену владу, яку директор Китайського інституту SOAS Лондонського університету Стів Цанг уже порівняв із диктаторською, за якої "ніхто не зможе радити йому скоригувати курс".

Новий Центральний комітет партії, що складається з 205 членів, обраний делегатами наприкінці тижневого з'їзду, не включає прем'єр-міністра Лі Кецяна, що звільняється, або колишнього лідера партії Гуандуна Ван Яна, що розглядається як потенційна заміна на посаду прем'єр-міністра. Лі, який у березні піде з посади прем'єр-міністра, та Вану, який очолює Народну політичну консультативну конференцію Китаю, по 67 років, і, відповідно, відповідно до вікових норм Китаю, вони мають право пропрацювати ще п'ять років у Постійному комітеті, що складається з семи членів. Обидва вони пов'язані з Комуністичною лігою молоді, колись впливовою групою, яка втратила, за словами експертів, владу при Сі, і ні в кого з них немає міцних зв'язків із лідером Компартії. Крім того, Лі, в чиї обов'язки входить зміцнення економіки країни, нерідко виступав проти певних рішень Політбюро, що не подобалося Цзіньпіну.

Аналітики вже погоджуються, що в новому Політбюро більшість членів – близькі до Цзіньпіна люди.

"Головна тема цього конгресу, як видно з поправки до конституції та доповіді, – наголосити на основному статусі Сі. З цим з'їздом авторитет Сі ще більше зросте. У майбутньому ми побачимо велику концентрацію влади навколо Сі та навколо центру", – вважає старший науковий співробітник Інституту Східної Азії в Сінгапурі Чен Ган.

Цим прогнозам сприяють поправки до статуту партії, ухвалення на з'їзді. Виправлення "Два істеблішменти" визначає Сі як "основного" лідера партії, а його ідеї — як керівні принципи майбутнього розвитку Китаю. Поправка "Дві гарантії" забезпечує "основний" статус Сі в партії та централізовану владу партії над Китаєм. Вона також закріпила "розвиток бойового духу, зміцнення боєздатності" у статуті партії, куди вперше був включений заклик протистояти сепаратистам, які прагнуть незалежності Тайваню, і стримувати їх.

"З огляду на все, Сі може робити все, що захоче. Це означає, що він більше не стикається з будь-яким опором або стриманням і противагами в СКП. Вся майбутня політика буде здійснюватися відповідно до його волі", — вважає вчений-політолог з Пекіна, який відмовився називати своє ім'я.

Нагадаємо, попередника Сі Цзіньпіна на посаді генсека Компартії та голови КНР, 79-річного Ху Цзіньтао вивели під руки зі з'їзду компартії.