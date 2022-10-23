Еще на пять лет: Си Цзиньпин переизбран генсеком Компартии Китая на третий срок

Си Цзиньпин закрепил за собой место "самого могущественного правителя страны со времен Мао Цзэдуна". Его также переизбрали на должность председателя Военного совета ЦК Коммунистической партии Китая. В Политбюро остались только сторонники Си, пишут СМИ.

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Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в воскресенье, 23 октября, избрал 69-летнего Си Цзиньпина генеральным секретарем партии на беспрецедентный третий срок. Таким образом, политик остается во главе КНР еще на пять лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме этого, Си Цзиньпин уже в третий раз подряд занял должность главы Военного совета ЦК КПК. В то же время, ограничение в два срока продолжает действовать для других членов китайского руководства.

Как уточняется, глава Китая представил новый состав Постоянного комитета Политбюро –– высшего руководящего органа страны, куда вошли лишь его сторонники. Таким образом, Си Цзиньпин закрепил за собой место "самого могущественного правителя страны со времен Мао Цзэдуна", — пишет агентство.

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В новый состав Постоянного комитета Политбюро, помимо самого Цзиньпина, вошли еще шесть человек: Чжао Лецзи и Ван Хунин, которые были и в предыдущем составе, а также новички Цай Ци, Дин Сюесян, Ли Си и Ли Цян. Считается, что все они тесно связаны с китайским генсеком.

"Это руководство будет сосредоточено на достижении политических целей Си, а не на реализации своих собственных целей в отношении того, что, по их мнению, лучше всего для страны. Есть только один правильный способ управления, и это путь Си", — прокомментировал Дрю Томпсон, приглашенный старший научный сотрудник Национального университета Сингапура.

В рамках партийного съезда, который проводится раз в пять лет, было решено одобрить закрепление идеологии Си и его постоянной роли лидера в уставе партии. Члены партии также потребовали безоговорочной лояльности Си Цзиньпину.

Ранее Фокус рассказывал, чего ждать миру от третьего срока Си Цзиньпина. На ближайшие пять лет Цзиньпин получит практически неограниченную власть. Директор Китайского института SOAS Лондонского университета Стив Цанг уже сравнил ее с диктаторской, при которой "никто не сможет советовать ему скорректировать курс".