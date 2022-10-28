Лавров зателефонував: співпраці Китаю та Росії ніхто не завадить, — МЗС КНР

Аналітик з питань безпеки Метт Тайт відзначив доброзичливу тональність заяв китайського МЗС. Тоді як раніше в КНР набагато стриманіше висловлювалися про Росію.

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Влада Китаю заявила, що планує розширити взаємообміни з Росією після телефонної розмови між міністром закордонних справ КНР Ваном Ї і його російським колегою Сергієм Лавровим. Про це повідомляє пресслужба китайського МЗС.

Ван Ї заявив про рішучу підтримку путінської Росії, додавши, що всі спроби перешкодити співпраці Китаю та РФ виявляться марними, йдеться у розшифровці телефонної розмови міністрів, які поговорили напередодні.

У заяві наголошується, що міністри "обмінювалися думками щодо ситуації в Україні, а також висловили свої позиції з міжнародних та регіональних питань, що становлять взаємний інтерес".

Аналітик з питань безпеки Метт Тайт зазначив, що тональність заяв китайської сторони була набагато лояльнішою, якщо порівняти з колишніми висловлюваннями офіційних осіб КНР про Росію, які звучали стриманіше.

Зазначається, що це перша розмова глав МЗС обох країн після введення санкцій проти Китаю.

Нагадаємо, що президент Південної Кореї спростував відомості про заплановані постачання зброї в Україну після звинувачень з боку Путіна.

Раніше Фокус повідомляв, що Ігор Сєчін вважає, що Китай забере собі Тайвань у "свій час". Представник близького кола Путіна наголосив на зусиллях керівництва КНР.