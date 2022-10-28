Лавров позвонил: сотрудничеству Китая и России никто не помешает, — МИД КНР

Аналитик по вопросам безопасности Мэтт Тайт отметил дружелюбную тональность заявлений китайского МИДа. Тогда как прежде в КНР намного сдержанней высказывались о России.

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Власти Китая заявили, что планируют расширить взаимообмены с Россией после телефонного разговора между министром иностранных дел КНР Ваном И и его российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба китайского МИДа.

Ван И заявил о решительной поддержке путинской России, добавив, что все попыткы помешать сотрудничеству Китая и РФ окажутся напрасными, говорится в расшифровке телефонного разговора министров, которые побеседовали накануне.

В заявлении отмечается, что министры "обменялась мнениями относительно положения в Украине, а также высказали свои позиции по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Аналитик по вопросам безопасности Мэтт Тайт отметил, что тональность заявлений китайской стороны была намного более лояльной по сравнению с прежними высказываниями официальных лиц КНР о России, которые звучали сдержаннее.

Отмечается, что это первый разговор глав МИДа обеих стран после введения санкций против Китая.

Напомним, что президент Южной Кореи опроверг сведения о планирующихся поставках оружия в Украину после обвинений со стороны Путина.

Ранее Фокус сообщал, что Игорь Сечин считает, что Китай заберет себе Тайвань в "свое время". Представитель близкого круга Путина отметил усилия руководства КНР.