Лавров позвонил: сотрудничеству Китая и России никто не помешает, — МИД КНР
Аналитик по вопросам безопасности Мэтт Тайт отметил дружелюбную тональность заявлений китайского МИДа. Тогда как прежде в КНР намного сдержанней высказывались о России.
Власти Китая заявили, что планируют расширить взаимообмены с Россией после телефонного разговора между министром иностранных дел КНР Ваном И и его российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба китайского МИДа.
Ван И заявил о решительной поддержке путинской России, добавив, что все попыткы помешать сотрудничеству Китая и РФ окажутся напрасными, говорится в расшифровке телефонного разговора министров, которые побеседовали накануне.
В заявлении отмечается, что министры "обменялась мнениями относительно положения в Украине, а также высказали свои позиции по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Аналитик по вопросам безопасности Мэтт Тайт отметил, что тональность заявлений китайской стороны была намного более лояльной по сравнению с прежними высказываниями официальных лиц КНР о России, которые звучали сдержаннее.
Отмечается, что это первый разговор глав МИДа обеих стран после введения санкций против Китая.
Напомним, что президент Южной Кореи опроверг сведения о планирующихся поставках оружия в Украину после обвинений со стороны Путина.
Ранее Фокус сообщал, что Игорь Сечин считает, что Китай заберет себе Тайвань в "свое время". Представитель близкого круга Путина отметил усилия руководства КНР.