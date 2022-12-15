Сі Цзіньпін доручив китайському уряду зміцнити економічні зв'язки з РФ, — WSJ

Після вторгнення Росії в Україну Китай сумнівався, чи варто розвивати співпрацю з Москвою, але зараз, схоже, визначився у своєму рішенні, пишуть журналісти.

Related video

Глава Китаю Сі Цзіньпін останні кілька місяців у публічному просторі демонстрував віддалення Пекіна від Москви через поразки Росії в Україні. Однак "за лаштунками" він готовий вибудовувати з Росією тісні економічні зв'язки. Про це пише американське видання Wall Street Journal із посиланням на політичних радників у КНР.

Як зазначають журналісти, китайський лідер доручив своєму уряду зміцнити економічні відносини з Москвою.

За словами джерел видання, план включає збільшення китайського імпорту російської нафти, газу та сільськогосподарських товарів, розширення спільних енергетичних партнерств в Арктиці та збільшення китайських інвестицій у російську інфраструктуру, таку як залізниці та порти.

Наразі РФ і КНР дедалі більше фінансових операцій проводять у національній валюті — рублях та юанях, а не в євро чи доларах. Це допомагає захистити їх від майбутніх санкцій та ввести юані у ширший обіг, пишуть журналісти.

Російсько-китайські зв'язки суттєво посилилися незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді обидві сторони публічно наголошували, що для їхнього партнерства "не існує меж". Після 24 лютого в КНР, здавалося, засумнівалися, чи їм слід продовжувати тісне зближення з РФ. Однак потім, попри події, все ж таки вирішили розвивати двосторонню співпрацю.

Директор китайської програми в аналітичному Центрі Стімсона у Вашингтоні Юн Сун упевнений, що відносини між Москвою та Пекіном можуть стати ще ближчими.

У письмовій заяві Міністерства закордонних справ Китаю йдеться, що КНР та Росія є "всесторонніми стратегічними партнерами".

Як наголошують журналісти, партнерство Пекіна та Москви допомогло пом'якшити Кремлю наслідки від західних санкцій, що дозволяє Володимиру Путіну продовжувати війну.

Нагадаємо, під час своєї зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом Сі Цзіньпін заявив, що хоче, щоб Європа стала незалежнішою від США. На думку глави КНР, Вашингтон нарощує зусилля щодо об'єднання угруповань для формування антикитайських сил.