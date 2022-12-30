"Кращі відносини за всю історію": Путін запросив Сі Цзіньпіна приїхати в Москву 2023 року

За словами глави Кремля, відносини Росії та Китаю "витримують усі випробування". Як вважає Путін, значимість партнерства двох держав зросла на тлі геополітичної напруги.

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Президент РФ Володимир Путін запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Москву наступного 2023 року. Про це він заявив під час онлайн-переговорів із китайським лідером, передає агентство РІА Новини.

"Не сумніваюся, що й ми знайдемо з вами можливість зустрітися особисто. Чекаємо на вас, шановний пане голово, дорогий друже, чекаємо на вас навесні наступного року з державним візитом у Москву", — зокрема, заявив глава Кремля.

Як вважає російський президент, приїзд Сі Цзіньпіна в РФ має показати Заходу міцність російсько-китайських зв'язків щодо ключових питань. Путін упевнений, що це стане "головною політичною подією року у двосторонніх відносинах".

Путін назвав відносини Росії та Китаю "зразком співпраці великих держав".

"В умовах геополітичної напруженості, що посилюється, зростає значимість російсько-китайського стратегічного партнерства як фактора стабілізації", — підкреслив лідер країни-агресора.

За словами Путіна, наразі відносини Пекіна та Москви найкращі за історію двох держав і "витримують усі випробування".

За словами президента Росії, Москва та Пекін продовжать співпрацю у військово-технічній сфері, оскільки це нібито сприяє забезпеченню їхньої безпеки.

"Особливе місце в усьому комплексі російсько-китайського співробітництва, наших відносин займає військова та військово-технічна співпраця, яка сприяє забезпеченню безпеки наших країн і підтримці стабільності в ключових регіонах. Націлені зміцнювати взаємодію між ЗС Росії та Китаю", — додав Путін.

Сі Цзіньпін також заявив про готовність до глобального партнерства з Російською Федерацією в умовах "непростої міжнародної обстановки".

Нагадаємо, 14 грудня американське видання Wall Street Journal із посиланням на політичних радників у КНР повідомило, що Сі Цзіньпін доручив своєму уряду зміцнити економічні відносини з Москвою. Як пишуть журналісти, після вторгнення РФ в Україну глава Китаю намагався публічно відсторонитися від країни-агресора, проте "за лаштунками" демонстрував готовність до подальшої співпраці.

Передноворічні переговори Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна Дмитро Пєсков анонсував 26 грудня. Він повідомив, що два лідери підіб'ють підсумки року, що минає.