Раніше, ніж планувалося: Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним у Москві за тиждень, — ЗМІ

Рішення про візит китайського лідера назріло на тлі заяв Пекіна щодо "мирного плану" для вирішення російсько-українського військового конфлікту.

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Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін планує приїхати з офіційним візитом до Москви вже наступного тижня. Про це в понеділок, 13 березня, повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Отже, зустріч Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна відбудеться раніше, ніж це очікувалося, уточнюють журналісти.

Про офіційний візит китайського лідера до Росії заговорили після того, як Пекін запропонував виступити посередником у вирішенні військового конфлікту в Україні. На Заході до ініціативи КНР поставилися скептично у зв'язку з дипломатичною підтримкою Російської Федерації.

У своєму так званому "мирному плані" Китай закликав російську й українську сторони до припинення вогню та проведення мирних переговорів. До того ж у Пекіні нічого не сказали про виведення військ РФ із території України.

У МЗС Китаю та Москві американському виданню ніяк не прокоментували можливий візит Сі наступного тижня.

Джерела агентства в дипломатичних колах також не повідомляли журналістам жодних деталей, посилаючись на делікатність питання.

Як уточнює видання, Сі особисто зустрічався з Путіним 39 разів. Востаннє у вересні 2022 року під час саміту в Центральній Азії.

Нагадаємо, 30 грудня 2022 року президент РФ Володимир Путін запросив свого китайського колегу Сі Цзіньпіна приїхати до Москви навесні 2023 року.

Наприкінці лютого видання The Wall Street Journal уточнило, що лідер Китаю відвідає Москву в найближчі місяці.