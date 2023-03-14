Байден запланировал встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, — СМИ

По информации медиа, 46-й президент США Джо Байден проведет встречу со своим китайским коллегой в ближайшее время. Однако точная дата переговоров глав двух государств пока неизвестна.

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Президент США Джо Байден заявил, что он рассчитывает вскоре поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Такое заявление американский лидер сделал в понедельник, 13 марта, сообщает Reuters.

Журналисты задали американскому президенту вопрос о развитии отношений с Китаем во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Сан-Диего (США).

"Не беспокоитесь ли вы о том, что Китай расценит договоренность о подводной лодке AUKUS (договоренность о том, что для флотов Британии и Австралии будет построена новая атомная субмарина с названием SSN-AUKUS при участии США, — ред.) как агрессию?" — спросили Байдена представители медиа.

Тот ответил отрицательно.

На вопрос, будет ли он говорить с китайским лидером Си Цзиньпином в ближайшее время, Байден ответил "да", но на другой вопрос, сообщит ли он журналистам, когда они будут разговаривать, президент США ответил "нет".

Заметим, что поговорить с главой КНР Джо Байден хотел еще в середине февраля. Тогда американский лидер был обеспокоен китайским воздушным шаром-шпионом, который пролетел через американское воздушное пространство, ухудшив и без того напряженные отношения между странами.

В свою очередь советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил еще на прошлой неделе, что Соединенные Штаты хотят восстановить регулярную связь с Китаем. Поэтому Байден рассчитывал поговорить с Си Цзиньпином по телефону через некоторое время после того, как правительство Китая вернется к работе после ежегодного Всекитайского собрания народных представителей.

Напомним, 13 марта СМИ сообщили о том, что лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала вторжения РФ проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Посредством переговоров с Путиным и Зеленским, лидер Китая рассчитывает сыграть более активную роль в урегулировании военного конфликта в Украине.

Также 13 марта медиа информировали о том, что Си Цзиньпин встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве уже через неделю. Решение о визите китайского лидера назрело на фоне заявлений Пекина о "мирном плане" для разрешения российско-украинского военного конфликта.