Байден запланував зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном, — ЗМІ

За інформацією медіа, 46-й президент США Джо Байден проведе зустріч зі своїм китайським колегою найближчим часом. Проте точна дата переговорів глав двох держав наразі невідома.

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Президент США Джо Байден заявив, що він розраховує незабаром поговорити із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Таку заяву американський лідер зробив у понеділок, 13 березня, повідомляє Reuters.

Журналісти поставили американському президенту питання розвитку відносин з Китаєм під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Сан-Дієго (США).

"Чи не турбуєтеся ви про те, що Китай розцінить домовленість про підводний човен AUKUS (домовленість про те, що для флотів Британії та Австралії буде побудовано нову атомну субмарину під назвою SSN-AUKUS за участю США, — ред.) як агресію?" — поставили питання Байдену представники медіа.

Той відповів заперечно.

На запитання, чи говоритиме він із китайським лідером Сі Цзіньпіном найближчим часом, Байден відповів "так", але на інше питання, чи повідомить він журналістам, коли вони розмовлятимуть, президент США відповів "ні".

Зауважимо, що поговорити із головою КНР Джо Байден хотів ще в середині лютого. Тоді американський лідер був стурбований китайською повітряною кулею-шпигуном, яка пролетіла через американський повітряний простір, погіршивши і так напружені відносини між країнами.

Зі свого боку, радник національної безпеки США Джейк Салліван заявив ще минулого тижня, що Сполучені Штати хочуть відновити регулярний зв'язок із Китаєм. Тому Байден розраховував поговорити із Сі Цзіньпіном телефоном через деякий час після того, як уряд Китаю повернеться до роботи після щорічних Всекитайських зборів народних представників.

Нагадаємо, 13 березня ЗМІ повідомили, що лідер КНР Сі Цзіньпін вперше з початку вторгнення РФ проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За допомогою переговорів з Путіним та Зеленським лідер Китаю розраховує відіграти більш активну роль у врегулюванні воєнного конфлікту в Україні.

Також 13 березня медіа інформували про те, що Сі Цзіньпін зустрінеться із президентом РФ Володимиром Путіним у Москві вже за тиждень. Рішення про візит китайського лідера назріло на тлі заяв Пекіна щодо "мирного плану" для вирішення російсько-українського воєнного конфлікту.