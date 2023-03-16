Китайські компанії постачають до Росії гвинтівки, деталі для БПЛА та бронежилети, — Politico

За даними видання, одна з компаній, які співпрацюють із Кремлем, пов'язана з офіційним Пекіном. Журналісти з'ясували, що військові поставки проходили через Туреччину та ОАЕ.

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Зазначається, що одна з компаній, про які йдеться, пов'язана з китайським урядом. За даними журналістів, китайці відправили юрособам у РФ 1000 автоматів та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях, включно з деталями безпілотників і бронежилетами. Повідомляють, що постачання здійснювали у період із червня до грудня 2022 року.

Зокрема, China North Industries Group Corporation Limited, один із найбільших державних оборонних підрядників країни, відправила гвинтівки в червні 2022 року російській компанії "Техкрим", яка також веде бізнес із російськими державними та військовими структурами. Гвинтівки CQ-A, створені за зразком M16, але позначені в даних як "цивільні мисливські гвинтівки", за повідомленнями, використовуються воєнізованою поліцією в Китаї і різними збройними силами від Філіппін до Південного Судану і Парагваю.

Згідно з даними, наприкінці 2022 року російські підприємства також отримали 12 партій запчастин для безпілотників, вироблених китайськими компаніями, і понад 12 тонн китайських бронежилетів, які були відправлені через Туреччину.

Компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., також відома як DJI, у листопаді та грудні 2022 року відправила через Об'єднані Арабські Емірати дрібному російському дистриб'ютору деталі для дронів, зокрема, батареї та камери. DJI — китайська компанія, яка з 2021 року перебуває під санкціями Казначейства США за надання КНР дронів для спостереження за уйгурською меншиною в західному регіоні Сіньцзян.

У грудні минулого року Росії вдалося імпортувати понад 800 тонн бронежилетів на суму близько 10 мільйонів доларів. Ці бронежилети були вироблені турецькою компанією Ariteks, і більшість з них було імпортовано прямо з Туреччини, хоча деякі партії прибули в Росію через ОАЕ. Росія також імпортувала деяку кількість бронежилетів від китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Дані про торгівлю також показують, що російська державна оборонна компанія "Рособоронекспорт" із 2022 року імпортувала мікрочіпи, прилади теплобачення та запасні частини, як-от газотурбінний двигун, із різних країн — від Китаю до Сербії та М'янми.

Чи використовує Росія китайську зброю в Україні

Як пише Politico, хоча митні дані не свідчать про те, що Пекін продає Москві велику кількість зброї спеціально для надання допомоги у військових діях, вони показують, що Китай постачає російським компаніям раніше не зареєстроване обладнання "подвійного призначення" — комерційні товари, які також можуть бути використані на полі бою в Україні.

Нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що голова МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову про припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні з членом Держради та головою МЗС Китаю Цінь Ганом. Китайська сторона після розмови вкотре наголосила на необхідності для України та Росії сісти за стіл переговорів.

Раніше, 14 березня, президент США Джо Байден заявив, що він розраховує незабаром поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

13 березня ЗМІ повідомили, що лідер КНР Сі Цзіньпін вперше з початку вторгнення РФ проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським.