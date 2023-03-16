Кулеба поговорив із головою МЗС Китаю: Пекін продовжує наполягати на переговорах із РФ

У процесі переговорів із керівником МЗС України голова китайського відомства Цінь Ган зробив висновки, що КНР може впливати на рішення Києва у врегулюванні конфлікту шляхом переговорів.

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16 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову про припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні із членом Держради та головою МЗС Китаю Цінь Ганом. Про це Кулеба заявив у своєму Twitter.

"Під час телефонної розмови обговорили важливість принципу територіальної цілісності. Я наголосив на важливості "формули миру" для припинення агресії та відновлення справедливого світу в Україні", – написав Кулеба.

Водночас китайська сторона після розмови наголосила на необхідності для України та Росії сісти за стіл переговорів. Про це повідомляється на сайті МЗС Китаю.

Відомство передає, що у розмові з Цінь Ганом Кулеба наголошував, що Китай є не лише важливим партнером України зі співробітництва, а й незамінною ключовою силою у міжнародних справах. За інформацією відомства, український міністр сказав, що документ із викладом позиції Китаю щодо політичного врегулювання української кризи відображає щирість сприяння припиненню вогню та припиненню війни.

"Китай стурбований затримкою ескалації кризи та можливістю її виходу з-під контролю. Ми сподіваємося, що сторони зберігатимуть спокій, раціональність і стриманість, відновлять мирні переговори якнайшвидше і добиватимуться повернення на шлях політичного врегулювання. Сподіваємося, що Україна та Росія збережуть надію на діалог і переговори, і хоч би якими складними вони були, вони не зачинять двері для політичного рішення", — йдеться у заяві МЗС Китаю.

Також Цінь Ган заявив, що Китай завжди дотримувався "об'єктивної та справедливої позиції з українського питання" і зобов'язувався сприяти мирним переговорам.

Нагадаємо, у четвер, 16 березня, Кулеба також проводив розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про українську "формулу миру" та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів.

Також, 24 лютого, у річницю початку повномасштабної війни в Україні Пекін запропонував програму з 12 пунктів для врегулювання воєнного конфлікту.