"Володимир III" Путін веде війну всього життя: з приходом Трампа бойові дії посиляться, — Economist

За словами колишнього глави МЗС України Дмитра Кулеби, війська РФ домагаються успіхів у повзучій окупації України. Путін вважає це вагомим доказом того, що поточна стратегія України та її партнерів не працює.

Головне питання щодо можливих мирних переговорів, яке слід поставити, не має нічого спільного з позицією України: як зацікавити президента РФ Володимира Путіна у припиненні війни. Про це пише колишній глава МЗС України Дмитро Клуба у своїй статті для The Economist.

ЗС РФ домагаються успіхів у повзучій окупації України і Путін вважає це вагомим доказом того, що поточна стратегія України та її партнерів не працює.

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"Чиста вигадка": Кремль заперечує переговори Трампа і Путіна

Путін вважає Захід слабким і нерішучим і переконаний, що в підсумку йому вдасться здобути перемогу, бо західні партнери не зможуть надати Україні достатню підтримку.

"Аналітики, схоже, будують свої моделі світу на припущенні, що Путін раціональний у своїх рішеннях. Вони не беруть до уваги той факт, що він веде війну всього свого життя, і що його амбіції виходять за межі однієї лише території. На сторінках російської історії він бачить себе як Володимир III, слідом за Петром I, який втопив боротьбу України за незалежність у крові після битви під Полтавою 1709 року, та Катериною II, яка ліквідувала автономію України у складі імперії та знищила її останню козацьку цитадель 1795 року", — ідеться в публікації.

Путін розглядає підпорядкування України як основну частину своєї спадщини і будь-яка невдача щодо цього зробить його першим російським царем, який зазнав фіаско.

По той бік Атлантики обраний президент США Дональд Трамп також не проявить слабкість. Він має демонструвати всьому світу, що його план — яким би він не був — набагато кращий за план глави Білого дому, який йде, Джо Байдена. Він може вірити, що нинішня стратегія не зупинить просування Росії, і тому має змінитися. Напівзаходи та напіврішучість призвели до напіврезультатів, зазначає Кулеба.

Багато хто вважає, що Трамп залишить Україну без фінансової допомоги, щоб змусити бути поступливішою. Але у президента Володимир Зеленського все ж буде деяка підтримка від Америки, надіслана в останні дні адміністрацією Байдена, і ще більше від Європи.

Якщо адміністрація Трампа зупинить військову підтримку і нав'яже Україні неприємні умови миру, частина українського суспільства буде проти. Внутрішні заворушення ризикують призвести до внутрішнього краху країни, припускає Кулеба. Відповідальність за що, за його словами, буде цілком на Трампі. Він не може дозволити, щоб Україна стала його Афганістаном.

Ані Зеленський, ані Путін не погодяться на будь-що подібне до Мінських угод, які зменшили масштаби, але не припинили воєнні дії після анексії Криму 2014 року. Обидва лідери вклали занадто багато, щоб зараз піти на такі напівзаходи.

"Ідея про те, що територія в обмін на безпеку може спрацювати, помилкова. Війна не закінчиться, якщо Україна поверне собі кордони 1991 року, і якщо обидві сторони погодяться на нову лінію розмежування", — вважає автор публікації.

Трамп відновить допомогу Україні

Єдиний можливий шлях уперед — примусити Росію прийняти мир

На його думку, війна закінчиться тільки тоді, коли Путін визнає право України на існування як незалежної та демократичної західної держави. Він не прийме законних втрат своїх територіальних надбань, а Україна не може прийняти іншого.

Навіть якщо буде досягнуто якогось тимчасового рішення, це буде просто пауза перед наступним конфліктом.

"Можливо, це здасться нелогічним, але за таких обставин вступ до НАТО був би єдиним способом перешкодити Україні повернути свої землі в майбутньому. Але Путін не прийняв би членство України в НАТО", — вважає Кулеба.

Ні Трамп, ні Путін, ні Зеленський не можуть дозволити собі програти. Українські та російські лідери вважають цю війну визначальною для свого життя. Трамп не може підвести Україну, у такому разі він би виглядав слабким у короткостроковій перспективі, а в довгостроковій — довелося б відновити допомогу Україні, яка ще більше ослаблена і стікає кров'ю.

"Ті, хто прагне деескалації на чолі з обраним президентом, можливо, будуть здивовані абсолютно протилежним у найближчі місяці. Зараз Зеленський і Путін розглядають Трампа як можливість схилити шальки терезів", — вважає Кулеба.

На думку дипломата, все ж поки що передчасно говорити про те, як вирішиться нова головоломка для України, але зрозуміло одне: замість того, щоб зосередитися на тому, що прийнятно для України, єдиний можливий шлях уперед — примусити Росію прийняти мир.

Нагадаємо, що колишній британський прем'єр Борис Джонсон вважає, якщо Україна впаде, в очах решти світу все вбачатиметься так, що Захід зазнав поразки.

Також повідомлялося, якщо Київ втратить підтримку США, Британії, можливо, доведеться заплатити за це відправленням своїх військ на допомогу Україні.