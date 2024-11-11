"Чиста вигадка": Кремль заперечує переговори Трампа і Путіна

За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, інформація видання The WP не відповідає дійсності і найближчим часом немає планів щодо контактів із Вашингтоном.

Звістка про телефонну розмову новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і російського глави держави Володимира Путіна не відповідає дійсності. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, такої бесіди насправді не було, тому повідомлення західної преси з цього приводу нібито є неправдивими.

"Не було розмови. Це повністю не відповідає дійсності, це чиста вигадка", — заявив Дмитро Пєсков.

Окремо в коментарі журналістам прессекретар глави Кремля заявляв, що наразі немає конкретних планів щодо контактів із Вашингтоном і його новим керівництвом. На цьому наголосив і Володимир Путін під час конференції на Валдаї.

Дмитро Пєсков також розповів про можливі контакти президента РФ з іншими західними лідерами. Наразі підготовка до них не ведеться і Москва не отримувала певних сигналів із цього приводу, зокрема й від канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Будь-якої підготовки зараз поки що не ведеться, жодних сигналів ми не отримували", — продовжив прессекретар президента РФ.

Раніше німецький політик говорив про ймовірну розмову з главою Кремля вперше за майже 3 роки, яка може відбутися найближчим часом. У Москві тоді заявили про те, що відносини Німеччини та Росії зведені до нуля.

Нагадаємо, за інформацією американської газети, Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Путіним, що відбулася 7 листопада, міг попросити його не йти на ескалацію в Україні та нагадав, що Вашингтон має значну військову присутність у Європі. Також діалог вівся на тему встановлення миру на всьому континенті та важливості підтримання подальших бесід для завершення війни.

Пізніше в МЗС України заявили, що Київ не був попереджений про підготовку діалогу Дональда Трампа з Володимиром Путіним, хоча журналісти стверджують зворотне. За словами представника дипломатичного відомства Георгія Тихого, повідомлення ЗМІ про те, що Київ нібито заздалегідь знав про плани американського політика, не відповідають дійсності.