"Чистая выдумка": Кремль отрицает переговоры Трампа и Путина

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, информация издания The WP не соответствует действительности и в ближайшее время нет планов по контактам с Вашингтоном.

Известие о телефонном разговоре новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и российского главы государства Владимира Путина не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, такой беседы на самом деле не было, поэтому сообщения западной прессы по этому поводу якобы являются ложными.

"Не было разговора. Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка", — заявил Дмитрий Песков.

Отдельно в комментарии журналистам пресс-секретарь главы Кремля заявлял, что на данный момент нет конкретных планов по контактам с Вашингтоном и его новым руководством. Это подчеркнул и Владимир Путин во время конференции на Валдае.

Дмитрий Песков также рассказал о возможных контактах президента РФ с другими западными лидерами. На данный момент подготовка к ним не ведется и Москва не получала определенных сигналов по этому поводу, в том числе и от канцлера Германии Олафа Шольца.

"Какой-либо подготовки сейчас пока не ведется, никаких сигналов мы не получали", — продолжил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее немецкий политик говорил о вероятном разговоре с главой Кремля впервые за практически 3 года, который может состояться в ближайшее время. В Москве тогда заявили о том, что отношения Германии и России сведены к нулю.

Напомним, по информации американской газеты, Дональд Трамп в ходе разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 7 ноября, мог попросить его не идти на эскалацию в Украине и напомнил, что Вашингтон имеет значительное военное присутствие в Европе. Также диалог велся на тему установление мира на всем континенте и важности поддержания последующих бесед для завершения войны.

Позже в МИД Украины заявили, что Киев не был предупрежден о готовящемся диалоге Дональда Трампа с Владимиром Путиным, хотя журналисты утверждают обратное. По словам представителя дипломатического ведомства Георгия Тихого, сообщения СМИ о том, что Киев якобы заранее знал о планах американского политика, не соответствуют действительности.