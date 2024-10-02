Канцлер Германии Шольц хочет поговорить с Путиным: в Кремле отреагировали, — СМИ

Немецкий лидер якобы хочет провести разговор с Путиным, пишут СМИ. Пресс-секретарь главы Кремля прокомментировал, что официальных запросов на "беседу" двух лидеров от Берлина не поступало.

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Канцлер Германии Олаф Шольц, по информации немецких СМИ, якобы собирался с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор. В Кремле отметили, что об этом Берлин пока не просил, пишет ТАСС.

Издание Die Zeit со ссылкой на неназванные источники в правительстве написало, что в ноябре, накануне встречи G20 в Бразилии, канцлер ФРГ планирует поговорить с главой Кремля. Впрочем, отметили авторы материала, пока Берлин пока не обращался в Москву с соответствующим официальным запросом. Последний раз, как отмечается, официальные лица разговаривали еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, в декабре 2022 года.

Последние же очные переговоры президента РФ и канцлера ФРГ состоялись 15 февраля того же года.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Германия не просила о телефонном разговоре, пишет российское агентство. Непубличных контактов с немецким канцлером у Путина также не было.

Песков добавил, что общих тем для разговора у Шольца и Путина "на поверхности" нет, а отношения Германии и России сведены к нулю.

"Как таковых тем на поверхности нет. Наши отношения сведены к нулевому состоянию и не по нашей инициативе", — заявил Песков, добавив, что лидеры разорвали общение по инициативе Берлина.

Впрочем, отметил он, Путин все равно "остается открытым для диалога".

Отметим, что в июне 2024 года Шольц заявил, что готов к продолжению контактов с Путиным, но только когда для этого будет подходящее время.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что Олаф Шольц предлагает пригласить РФ на второй мирный саммит. Президент Украины Владимир Зеленский имел тайный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, выяснили журналисты. Немецкий политик сообщил, что пытается как можно быстрее закончить полномасштабные боевые действия.

Позже появилась информация о подготовке Олафом Шольцем собственного "мирного плана" для Украины, но он может предусматривать территориальные уступки. Источники журналистов в Бундестаге поделились, что немецкий политик хочет стать "канцлером мира" и благодаря этому сохранить свою должность.