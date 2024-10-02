Канцлер Німеччини Шольц хоче поговорити з Путіним: у Кремлі відреагували, — ЗМІ

Німецький лідер нібито хоче провести розмову з Путіним, пишуть ЗМІ. Прессекретар очільника Кремля прокоментував, що офіційних запитів на "бесіду" двох лідерів від Берліну не надходило.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц, за інформацією німецьких ЗМІ, нібито збирався із президентом Росії Володимиром Путіним телефонну розмову. У Кремлі зазначили, що про це Берлін поки що не просив, пише ТАСС.

Видання Die Zeit з посиланням на неназвані джерела в уряді написало, що у листопаді, напередодні зустрічі G20 у Бразилії, канцлер ФРН планує поговорити із очільником Кремля. Утім, наголосили автори матеріалу, поки що Берлін поки не звертався до Москви з відповідним офіційним запитом. Востаннє, як наголошується, офіційні особи мали розмову ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у грудні 2022 року.

Останні ж очні переговори президента РФ та канцлера ФРН відбулися 15 лютого того ж року.

Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Німеччина не просила про телефонну розмову, пише російське агентство. Непублічних контактів із німецьким канцлером у Путіна також не було.

Пєсков додав, що спільних тем для розмови у Шольца та Путіна "на поверхні" немає, а відносини Німеччини та Росії зведені до нуля.

"Як таких тем на поверхні немає. Наші відносини зведені до нульового стану і не з нашої ініціативи", — заявив Пєсков, додавши, що лідери розірвали спілкування по ініціативі Берліна.

Утім, зазначив він, Путін все одно "залишається відкритим для діалогу".

Зазначимо, що у червні 2024 року Шольц заявив, що готовий до продовження контактів з Путіним, але тільки коли для цього буде вдалий час.

Нагадаємо, 9 вересня повідомлялося, що Олаф Шольц пропонує запросити РФ на другий мирний саміт. Президент України Володимир Зеленський мав таємну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з'ясували журналісти. Німецький політик повідомив, що намагається якнайшвидше закінчити повномасштабні бойові дії.

Пізніше з'явилася інформація про підготовку Олафом Шольцем власного "мирного плану" для України, але він може передбачати територіальні поступки. Джерела журналістів у Бундестазі поділилися, що німецький політик хоче стати "канцлером миру" і завдяки цьому зберегти свою посаду.