"Владимир III" Путин ведет войну всей жизни: с приходом Трампа боевые действия усилятся, — Economist

По словам бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, войска РФ добиваются успехов в ползучей оккупации Украины. Путин считает это веским доказательством того, что текущая стратегия Украины и ее партнеров не работает.

Главный вопрос относительно возможных мирных переговоров, который следует задать, не имеет ничего общего с позицией Украины: как заинтересовать президента РФ Владимира Путина в прекращении войны. Об этом пишет бывший глава МИД Украины Дмитрий Клуба в своей статье для The Economist.

ВС РФ добиваются успехов в ползучей оккупации Украины, и Путин считает это веским доказательством того, что текущая стратегия Украины и ее партнеров не работает.

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Путин считает Запад слабым и нерешительным и убежден, что в конечном итоге ему удастся одержать победу, потому что западные партнеры не смогут оказать Украине достаточную поддержку.

"Аналитики, похоже, строят свои модели мира на предположении, что Путин рационален в своих решениях. Они упускают из виду тот факт, что он ведет войну всей своей жизни, и что его амбиции выходят за рамки одной лишь территории. На страницах российской истории он видит себя как Владимир III, вслед за Петром I, который утопил борьбу Украины за независимость в крови после битвы под Полтавой в 1709 году, и Екатериной II, которая ликвидировала автономию Украины в составе империи и уничтожила ее последний казацкий оплот в 1795 году", — говорится в публикации.

Путин рассматривает подчинение Украины как основную часть своего наследия, и любая неудача в этом отношении сделает его первым русским царем, который потерпел фиаско.

По ту сторону Атлантики избранный президент США Дональд Трамп также не проявит слабость. Он должен демонстрировать всему миру, что его план — каким бы он ни был — намного лучше плана уходящего главы Белого дома Джо Байдена. Он может верить, что нынешняя стратегия не остановит продвижение России, и поэтому должна измениться. Полумеры и полурешимость привели к полурезультатам, отмечает Кулеба.

Многие считают, что Трамп оставит Украину без финансовой помощи, чтобы заставить быть посговорчивее. Но у президента Владимир Зеленского все же будет некоторая поддержка от Америки, отправленная в последние дни администрацией Байдена, и еще больше от Европы.

Если администрация Трампа остановит военную поддержку и навяжет Украине неприятные условия мира, часть украинского общества будет против. Внутренние беспорядки рискуют привести к внутреннему краху страны, допускает Кулеба. Ответственность за что, по его словам, будет целиком на Трампе. Он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном.

Ни Зеленский, ни Путин не согласятся на что-либо подобное Минским соглашениям, которые уменьшили масштабы, но не прекратили военные действия после аннексии Крыма в 2014 году. Оба лидера вложили слишком много, чтобы сейчас пойти на такие полумеры.

"Идея о том, что территория в обмен на безопасность может сработать, ошибочна. Война не закончится, если Украина вернет себе границы 1991 года, и если обе стороны согласятся на новую линию разграничения", — считает автор публикации.

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Единственный возможный путь вперед — принудить Россию принять мир

По его мнению, война закончится только тогда, когда Путин признает право Украины на существование как независимой и демократической западной державы. Он не примет законных потерь своих территориальных приобретений, а Украина не может принять иного.

Даже если будет достигнуто какое-либо временное решение, это будет просто пауза перед следующим конфликтом.

"Возможно, это покажется нелогичным, но при таких обстоятельствах вступление в НАТО было бы единственным способом помешать Украине вернуть свои земли в будущем. Но Путин не принял бы членство Украины в НАТО", — считает Клуба.

Ни Трамп, ни Путин, ни Зеленский не могут позволить себе проиграть. Украинские и российские лидеры считают эту войну определяющей для своей жизни. Трамп не может подвести Украину, в таком случае он бы выглядел слабым в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — пришлось бы возобновить помощь еще более ослабленной и истекающей кровью Украине.

"Те, кто жаждет деэскалации во главе с избранным президентом, возможно, будут удивлены совершенно противоположным в ближайшие месяцы. Сейчас Зеленский и Путин рассматривают Трампа как возможность склонить чашу весов", — считает Кулеба.

По мнению дипломата, все же пока что преждевременно говорить о том, как разрешится новая головоломка для Украины, но ясно одно: вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что приемлемо для Украины, единственный возможный путь вперед — принудить Россию принять мир.

Напомним, что бывший британский премьер Борис Джонсон считает, что если Украина падет, в глазах всего остального мира все будет выглядеть так, что Запад потерпел поражение.

Также сообщалось, что если Киев потеряет поддержку США, Британии, возможно, придется заплатить за это отправкой своих войск в помощь Украине.