Кулеба поговорил с главой МИД Китая: Пекин продолжает настаивать на переговорах с РФ

В ходе переговоров с руководителем МИД Украины глава китайского ведомства Цинь Ган сделал выводы, что КНР может оказывать влияние на решение Киева в урегулировании конфликта путем переговоров.

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16 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор о прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине с членом Госсовета и главой МИД Китая Цинь Ганом. Об этом Кулеба заявил в своем Twitter.

"В ходе телефонного разговора обсудили важность принципа территориальной целостности. Я подчеркнул важность "формулы мира" для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине", – написал Кулеба.

В то же время китайская сторона после разговора отметила необходимость для Украины и России сесть за стол переговоров. Об этом сообщается на сайте МИД Китая.

Ведомство передает, что в разговоре с Цинь Ганом Кулеба подчеркивал, что Китай является не только важным партнером Украины по сотрудничеству, но и незаменимой ключевой силой в международных делах. По информации ведомства, украинский министр сказал, что документ с изложением позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса отражает искренность содействия прекращению огня и прекращению войны.

"Китай обеспокоен задержкой эскалации кризиса и возможностью его выхода из-под контроля. Мы надеемся, что стороны будут сохранять спокойствие, рациональность и сдержанность, возобновят мирные переговоры как можно быстрее и будут добиваться возвращения на путь политического урегулирования. Надеемся, что Украина и Россия сохранят надежду на диалог и переговоры, и какими бы сложными они ни были, они не закроют двери для политического решения", — говорится в заявлении МИД Китая.

Также Цинь Ган заявил, что Китай всегда придерживался "объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу" и обязывался содействовать мирным переговорам.

Напомним, в четверг, 16 марта, Кулеба также проводил разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном об украинской "формуле мира" и путях ускорения доставки артиллерийских боеприпасов.

Также, 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны в Украине, Пекин предложил программу из 12 пунктов для урегулирования военного конфликта.