Несмотря на санкции: Китай продавал России военную продукцию, — CNN

В течение 2022 года базирующийся в Пекине оборонный подрядчик Poly Technologies отправил не менее дюжины партий, включая запчасти для вертолетов и радиооборудование "воздух-земля", поддерживаемой государством российской фирме.

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Китайские государственные оборонные компании поддерживали торговые отношения с российскими оборонными компаниями, находящимися под санкциями, в течение прошлого года, об этом сегодня, 10 марта, сообщило издание CNN.

Записи показывают, что в течение 2022 года, по крайней мере до середины ноября, базирующийся в Пекине оборонный подрядчик Poly Technologies отправил не менее дюжины партий, включая запчасти для вертолетов и радиооборудование "воздух-земля", поддерживаемой государством российской фирме, находящейся под санкциями США.

Согласно торговым данным, давний торговый партнер Poly Technology — Улан-Удэнский авиационный завод, поставщик вертолетов военного назначения, — также продолжал в прошлом году поставлять пекинской компании детали и несколько вертолетов.

Большинство деталей вертолета, включенных в поставки в Россию, имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171 Э, предназначенном для транспортных и поисково-спасательных операций. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай начал импортировать эту модель из России более 10 лет назад.

Три поставки от Poly Technologies были помечены как включающие продукцию для эксплуатации или обслуживания российского Ми-171 Ш, военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использовался в операциях Москвы в Украине.

Таможенные записи были получены из двух наборов данных. Первый был предоставлен фирмой, занимающейся торговыми данными, Import Genius, чья информация сопоставляется с вторичными источниками из официальных российских таможенных документов и отчетов об отгрузке.

Второй набор предоставил базирующийся в Вашингтоне аналитический центр C4ADS, который сопоставляет официальные таможенные документы, собранные от нескольких сторонних поставщиков.

CNN не проводила независимую проверку данных, которые могут дать частичную, но не полную картину сделки.

Военные эксперты и эксперты по безопасности говорят, что детали, отправленные китайской фирмой в Россию, являются довольно базовым оборудованием для самолетов российской разработки, которые могут быть частью существующих контрактов и стандартных деловых отношений между компаниями.

9 марта директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что "никто не наблюдал более внимательно" за событиями в Украине, чем глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. По его словам, война может повлиять на мышление Китая относительно Тайваня.

Напомним, также 9 марта в медиа Nikkei Asia сообщили, что китайские специалисты Академии военных наук (AMS) при Народно-освободительной армии КНР смоделировали конфликт между Россией и Украиной. Специалисты пришли к выводу, что война закончится к осени 2023 года. В AMS считают более вероятной победу страны-агрессорки.

Ранее, 1 марта, Си Цзиньпин заявил, что позиция Китая относительно вторжения ВС РФ на территорию Украины "ясна и последовательна". По его словам, страна поддерживает идею переговоров между противниками и прекращение огня.