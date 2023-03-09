Китай ставит на РФ: Пекин уверен, что война в Украине продлится максимум до осени, — СМИ

Японские обозреватели пишут, что в Китае смоделировали вооруженный конфликт в Украине и пришли к выводу, что экономики воюющих стран будут слишком истощены, чтобы продолжать боевые действия дольше лета 2023 года.

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Сотрудники Академии военных наук (AMS) при Народно-освободительной армии КНР смоделировали вооруженный конфликт России и Украины и пришли к выводу, что война продлится все лето и завершится к осени 2023 года. Об этом 9 марта сообщили японские журналисты издания Nikkei Asia.

Обозреватели пишут, что китайские специалисты взяли во внимание состояние экономики противоборствующих сторон и определили, что РФ и Украины будут слишком истощены, чтобы поддерживать войну дольше конца лета этого года. При этом в AMS делают ставку на Россию, которая якобы будет иметь преимущество.

В то же время японские журналисты ставят под сомнение результаты моделирования, если таково вообще проводилось. Не исключено, что информация была искажена в пользу России, чтобы угодить прокремлевскому руководству Китая, говорится в материале. Вместе с тем было отмечено, что по совпадению именно летом этого года истекает срок действия пакета помощи в размере 45 млрд долларов, принятого в США в декабре прошлого года.

"Мирный план" КНР

Журналисты пишут, что после получения результатов AMS Пекин подготовил "мирное предложение" к годовщине полномасштабного российского вторжения. Руководство Китая, предположительно, планировало достичь три цели. Первая — восстановить отношение с Европой и наладить прямые инвестиции и передачу технологий Китаю.

Вторая цель — поддержка дружественных отношений с Украиной, в рамках которых возможно экономическое сотрудничество.

"Вместе с Россией мы не можем позволить себе потерять Украину", — цитирует издание источник в китайском правительстве.

Еще одна цель "мирного" плана заключается в том, чтобы Китай играл ведущую роль в обеспечении прекращения огня. При этом лучшим сценарием для председателя КНР Си Цзиньпина было бы начало переговоров между Россией и Украиной после того, как китайский лидер представит президенту Владимиру Путину мирный план. Таким образом Пекин бы предстал в свете подлинного участника процесса урегулирования конфликта и приобрел бы значимый геополитический вес в азиатском регионе.

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Напомним, 24 февраля 2023 Китай представил план окончания войны в Украине. В нем Пекин призвал к уважению суверенитета стран, возобновлению переговоров, разрешению гуманитарного кризиса и т.д.