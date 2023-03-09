Китай ставить на РФ: Пекін упевнений, що війна в Україні триватиме максимум до осені, — ЗМІ

Японські оглядачі пишуть, що в Китаї змоделювали збройний конфлікт в Україні і дійшли висновку, що економіки країн, що воюють, будуть занадто виснажені, щоб продовжувати бойові дії довше літа 2023 року.

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Співробітники Академії військових наук (AMS) при Народно-визвольній армії КНР змоделювали збройний конфлікт Росії та України та дійшли висновку, що війна триватиме все літо та завершиться до осені 2023 року. Про це повідомили японські журналісти видання Nikkei Asia.

Оглядачі пишуть, що китайські фахівці взяли до уваги стан економіки протиборчих сторін і визначили, що РФ та Україна будуть занадто виснажені, щоб підтримувати війну довше за кінець літа цього року. При цьому в AMS роблять ставку на Росію, яка нібито матиме перевагу.

Водночас японські журналісти ставлять під сумнів результати моделювання, якщо таке взагалі проводилося. Не виключено, що інформацію було спотворено на користь Росії, щоб догодити прокремлівському керівництву Китаю, йдеться у матеріалі. Водночас було зазначено, що за збігом саме влітку цього року закінчується термін дії пакету допомоги у розмірі 45 млрд доларів, ухваленого у США у грудні минулого року.

"Мирний план" КНР

Журналісти пишуть, що після отримання результатів AMS Пекін підготував "мирну пропозицію" до роковин повномасштабного російського вторгнення. Керівництво Китаю, ймовірно, планувало досягти трьох цілей. Перша — відновити ставлення до Європи та налагодити прямі інвестиції та передачу технологій Китаю.

Друга мета — підтримка дружніх відносин з Україною, в рамках яких можлива економічна співпраця.

"Разом із Росією ми не можемо дозволити собі втратити Україну", — цитує видання джерело в китайському уряді.

Ще одна мета "мирного" плану полягає в тому, щоб Китай грав провідну роль у забезпеченні припинення вогню. При цьому найкращим сценарієм для голови КНР Сі Цзіньпіна був би початок переговорів між Росією та Україною після того, як китайський лідер представить президенту Володимиру Путіну мирний план. Таким чином Пекін з'явився б у світлі справжнього учасника процесу врегулювання конфлікту і набув би значної геополітичної ваги в азіатському регіоні.

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Хитрий "мирний план" Китаю. Чому Росія зраділа пропозиції КНР і що потрібно Путіну

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року Китай представив план закінчення війни в Україні. У ньому Пекін закликав до поваги до суверенітету країн, відновлення переговорів, вирішення гуманітарної кризи тощо.