Попри санкції: Китай продавав Росії військову продукцію, — CNN

Протягом 2022 року оборонний підрядник Poly Technologies, що базується в Пекіні, відправив не менше дюжини партій, включаючи запчастини для гелікоптерів і радіообладнання "повітря-земля", підтримуваній державою російській фірмі.

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Китайські державні оборонні компанії підтримували торговельні відносини з російськими оборонними компаніями, які перебувають під санкціями протягом минулого року. Про це сьогодні, 10 березня, повідомило видання CNN.

Записи показують, що протягом 2022 року, принаймні до середини листопада, оборонний підрядник Poly Technologies, що базується в Пекіні, відправив не менш ніж дюжину партій, включаючи запчастини для гелікоптерів і радіообладнання "повітря-земля" підтримуваній державою російській фірмі, що перебуває під санкціями.

Згідно з торговими даними, давній торговий партнер Poly Technology — Улан-Уденський авіаційний завод, постачальник вертольотів військового призначення, — також продовжував торік постачати пекінській компанії деталі та кілька гелікоптерів.

Більшість деталей вертольота, включених у постачання в Росію, мали маркування для використання в багатоцільовому гелікоптері Мі-171 Е, призначеному для транспортних і пошуково-рятувальних операцій. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), Китай почав імпортувати цю модель із Росії понад 10 років тому.

Три постачанн від Poly Technologies були позначені як продукція для експлуатації або обслуговування російського Мі-171 Ш, військово-транспортного вертольота, який може бути оснащений озброєнням і використовуватися в операціях Москви в Україні.

Митні записи були отримані з двох наборів даних. Перший був наданий фірмою, що займається торговими даними, Import Genius, чия інформація зіставляється з вторинними джерелами з офіційних російських митних документів і звітів про відвантаження.

Другий набір надав аналітичний центр C4ADS, що базується у Вашингтоні, який зіставляє офіційні митні документи, зібрані від кількох сторонніх постачальників.

CNN не проводила незалежної перевірки даних, які можуть дати часткову, але не повну картину угоди.

Військові експерти й експерти з безпеки кажуть, що деталі, відправлені китайською фірмою в Росію, є досить базовим обладнанням для літаків російської розробки, які можуть бути частиною контрактів і стандартних ділових відносин між компаніями.

9 березня директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що "ніхто не спостерігав уважніше" за подіями в Україні, ніж голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. За його словами, війна може вплинути на мислення Китаю щодо Тайваню.

Нагадаємо, також 9 березня в медіа Nikkei Asia повідомили, що китайські фахівці Академії військових наук (AMS) при Народно-визвольній армії КНР змоделювали конфлікт між Росією та Україною. Фахівці дійшли висновку, що війна закінчиться до осені 2023 року. В AMS вважають імовірнішою перемогу країни-агресорки.

Раніше, 1 березня, Сі Цзіньпін заявив, що позиція Китаю щодо вторгнення ЗС РФ на територію України "ясна та послідовна". За його словами, країна підтримує ідею переговорів між противниками та припинення вогню.