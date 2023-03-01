"Відмовитися від менталітету холодної війни": Сі Цзіньпін озвучив позицію Китаю щодо війни в Україні

За словами лідера КНР, він повністю дотримується плану, раніше представленого МЗС Китаю. Політик упевнений, що всім потрібно зосередити зусилля на припиненні вогню.

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Голова Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін заявив, що позиція Пекіна щодо російського вторгнення в Україну "ясна та послідовна". В опублікованому раніше документі МЗС КНР виклав свій план щодо політичного врегулювання так званої "української кризи". Про це повідомляє Центральне телебачення КНР.

За словами Цзіньпіна, суть позиції Китаю полягає в сприянні миру та переговорам.

"Ми повинні дотримуватися напряму політичного врегулювання, відмовитися від менталітету часів холодної війни, поважати законні інтереси безпеки всіх країн і побудувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру європейської безпеки", — сказав він під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Пекіні.

На думку глави КНР, країнам потрібно припинити політизувати світову економіку та перетворювати її на інструмент, а зосередити зусилля на припиненні вогню.

Олександр Лукашенко наголосив, що повністю підтримує таку позицію.

Крім того, як повідомляють китайські журналісти, Цзіньпін і Лукашенко підписали Спільну заяву КНР і Білорусі про стратегічне партнерство. Сі Цзіньпін зазначив, що світ зіткнувся із серйозними змінами, небаченими за сторіччя, і для підтримки миру та розвитку в усьому світі доведеться пройти довгий шлях.

За словами голови КНР, Білорусь підтримує ініціативи щодо глобальної безпеки. Китай готовий зміцнювати співпрацю та відносини з Білоруссю на різних міжнародних майданчиках, включаючи ООН.

[ + – ] Сі Цзіньпін зустрівся з Олександром Лукашенком у Пекіні

Нагадаємо, що 24 лютого Китай подав пропозиції щодо закінчення війни в Україні. Програма, яку запропонував Пекін, складається із 12 пунктів. Серед них — припинення бойових дій, відмова від санкцій, мирні переговори.

Потім у США відреагували на план Китаю. Президент США Джо Байден заявив, що не погоджується з пропозиціями КНР.

"Якщо Путін аплодує цьому, то яка від нього користь? Я не жартую, я дуже серйозний", — сказав Байден.

Також глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що документ представляє лише позицію Пекіна, а справжній мирний план був підтриманий на Генасамблеї ООН минулого тижня. Генасамблея ООН 23 лютого ухвалила запропоновану Україною резолюцію, яка закликає Росію негайно вивести свої війська з окупованих територій.

Президент України Зеленський заявив, що хоче особисто зустрітися з лідером Китаю. Український лідер підкреслив, що, окрім військових питань, хотів би обговорити зі своїм китайським колегою економічні питання, оскільки наша країна з Китаєм має великий товарообіг.