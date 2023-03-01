"Білорусь має особливу місію". Чому Лукашенко у Пекіні підтримав "мирний план" Китаю

Олександр Лукашенко вважає, що "потрібно знаходити нестандартні підходи до вирішення політичних питань".

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Білорусь повністю підтримує "мирний план", який представили у Китаї та розповіли про завдання країни у протистоянні Росії та України. Про це заявив президент Олександр Лукашенко під час візиту до Пекіна, повідомляє CNN.

Ключовий союзник Російської Федерації Республіка Білорусь подякувала Китаю за підтримку під час візиту президента до Пекіна. Все це відбувалося на тлі попереджень з боку США про те, що Китай у жодному разі не повинен втручатися у війну в Україні шляхом допомоги РФ.

Сам Олександр Лукашенко залишився задоволеним переговорами та підтримав "мирний план" щодо вирішення військового конфлікту в Україні, який представив глава КНР Сі Цзіньпін.

"Сьогоднішня зустріч проходить у дуже складний час, який потребує нових нестандартних підходів та відповідальних політичних рішень", — сказав Лукашенко.

Крім того, президент заявив про "особливу місію Білорусі" й розповів він про це під час зустрічі з делегацією Пекіна.

"Вони (дії — ред.) мають бути спрямовані на те, щоб не допустити глобальної конфронтації, в якій не буде переможців. Про це ми нещодавно чітко і недвозначно заявили, звертаючись до світової спільноти. Білорусь активно пропонує мир і повністю підтримує вашу ініціативу щодо міжнародної безпеки", — додав Олександр Лукашенко.

У Китаї при цьому ще раз зазначили, що основа позиції Китаю полягає в тому, щоб розпочати мирні переговори між воюючими країнами та відмовитися від світового менталітету "холодної війни".

1 березня пресслужба економічного відомства Білорусі писала, що Пекін та Мінськ цього року створять зону вільної торгівлі. Лукашенко в межах зустрічі із Сі Цзіньпіном "цілком" підтримав КНР у питаннях міжнародної безпеки.

У звіті Інституту вивчення війни від 28 лютого йдеться про те, що Лукашенко може брати участь у створенні схем для обходу санкцій, накладених на Російську Федерацію у зв'язку з військовою агресією проти України, у межах свого офіційного візиту до Китаю.