Александр Лукашенко считает, что "нужно находить нестандартные подходы к решению политических вопросов".

Related video

Беларусь полностью поддерживает "мирный план", который представили в Китае и рассказали о задаче страны в противостоянии России и Украины. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время визита в Пекин, сообщает CNN.

Ключевой союзник Российской Федерации Республика Беларусь поблагодарила Китай за поддержку во время визита президента в Пекин. Все это происходило на фоне предупреждений со стороны США о том, что Китай ни в коем случае не должен вмешиваться в войну в Украине путем помощи РФ.

Сам Александр Лукашенко остался доволен переговорами и поддержал "мирный план" по разрешению военного конфликта в Украине, который представил глава КНР Си Цзиньпин.

"Сегодняшняя встреча проходит в очень сложное время, которое требует новых нестандартных подходов и ответственных политических решений", — сказал Лукашенко.

Кроме того, президент заявил об "особой миссии Беларуси" и рассказал он об этом во время встречи с делегацией Пекина.

"Они (действия — ред.) должны быть направлены на то, чтобы не допустить глобальной конфронтации, в которой не будет победителей. Об этом мы недавно четко и недвусмысленно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Беларусь активно предлагает мир и полностью поддерживает вашу инициативу по международной безопасности", — добавил Александр Лукашенко.

В Китае при этом еще раз отметили, что основа позиции Китая в том, чтобы начать мирные переговоры между воюющими странами и отказаться от мирового менталитета "холодной войны".

1 марта пресс-служба экономического ведомства Беларуси писала, что Пекин и Минск в этом году создадут зону свободной торговли. Лукашенко в рамках встречи с Си Цзиньпином "всецело" поддержал КНР в вопросах международной безопасности.

В отчете Института изучения войны от 28 февраля говорится о том, что Лукашенко может участвовать в создании схем для обхода санкций, наложенных на Российскую Федерацию в связи с военной агрессией против Украины, в рамках своего официального визита в Китай.