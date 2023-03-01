Это выгодно России: в ISW объяснили, зачем Лукашенко отправился в Китай

По мнению аналитиков, Кремль может использовать Лукашенко для обхода санкций, а также для распространения своей пропаганды.

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Александр Лукашенко может участвовать в создании схем для обхода санкций, наложенных на Российскую Федерацию в связи с военной агрессией против Украины, в рамках своего официального визита в Китай. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны от 28 февраля.

Ожидается, что во время трехдневного пребывания в Пекине Лукашенко подпишет большой пакет соглашений о развитии совместных проектов, торговоэкономического, инвестиционного, гуманитарного и политического сотрудничества с Китаем.

Аналитики также упомянули о том, что белорусские оборонные предприятия могут производить оружие, так как у страны все еще есть доступ к микрочипам, оптике и прочим необходимым импортным товарам.

Взирая на то, что 25 февраля глава ЦРУ Уильям Бернс сообщил о рассмотрении Китаем возможности поставок в РФ летального оружия, аналитики предположили, что Пекин может тайно передавать вооружение Москве при посредничестве Беларуси.

В публикации говорится, что в Кремле также могут использовать Лукашенко для продвижения своей информационной кампании, целью которой является достижение переговоров на выгодных для России условиях, а также задержка западных поставок оружия Украине для отсрочки большого контрнаступления ВСУ.

"Кремль и Лукашенко, вероятно, ухватились за публикацию Китаем мирного плана из 12 пунктов, чтобы возобновить существующую российскую информационную операцию, которую Кремль использовал в декабре 2022 года", — отмечают аналитики.

Визит Лукашенко в Китай

Во вторник, 28 февраля, Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Пекин, о чем сообщила его пресс-служба. В аэропорту с китайской стороны его встретил первый заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй и посол Китая в Беларуси Се Сяоюн.

"Данный визит станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой", — говорится на официальном сайте президента Баларуси.

Ожидается, что Лукашенко пробудет в Китае до 2 марта. За это время он проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, в рамках которых будут подниматься вопросы политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества Китая и Беларуси.

Результатом визита должно стать подписание политиками большого пакета документов.

По данным CNN от 28 февраля, Китай во многих отношениях поддерживал войну России в Украине с самого ее начала. В связи с этим, в Минторге США добавили в черный список целый ряд китайский компаний за поддержку РФ и тринадцать китайских организаций "поставлявших детали для иранской программы беспилотников".

Напомним, что 21 февраля, Александр Лукашенко анонсировал свой визит в Иран в середине марта 2023 года. Лукашенко заявил, что рассчитывает на выход на "более высокий уровень сотрудничества" с Ираном