На повестке дня важные вопросы: Лукашенко собрался с визитом в Иран

Посол Ирана в Беларуси Саид Яри уже назвал этот визит историческим событием, который принесет свои плоды в ближайшем будущем.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своих намерениях посетить Иран в ближайший месяц. Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство "Белта".

Случиться визит может уже в марте этого года и Александр Лукашенко считает, что встреча и переговоры с представителями Ирана принесут свои плоды.

"Я абсолютно убежден, что это будет значимая наша встреча и переговоры в Иране, которые выведут нас на более высокий уровень сотрудничества. Но главное — мы не должны потерять этот момент и это время, чтобы наладить наши отношения на более высоком уровне", — добавил Александр Лукашенко.

Посол Ирана в Беларуси Саид Яри во время общения с журналистами отметил, что визит главы государства является историческим и важным моментом для обеих стран, чьи отношения переходят сейчас на новый этап.

"На повестке дня и в политическом, и в торгово-экономическом плане очень важные вопросы. Отношения между Ираном и Беларусью сейчас находятся на пике развития. И мы уверены, что после визита Президента Беларуси в Иран наши отношения еще больше будут развиваться", — сказал дипломат.

Примечательно, что визит организовывается перед 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Ираном и Беларусью, а 2023 и вовсе стал Годом дружбы между странами.

18 февраля аналитики из американского Института изучения войны (ISW) заявили, что амбиции Путина выходят за пределы Украины, и теперь Россия постепенно поглощает Беларусь. Лукашенко платит за свой отказ от более серьезного требования Путина о присоединении белорусских войск к вторжению в Украину, уступками.

17 февраля Александр Лукашенко ответил Владимиру Путину, что приехал на встречу в Москву, ведь у него не было выбора. Политик также предположил, что глава Кремля мог расстроиться из-за пресс-конференции, во время которой белорусский лидер угрожал Украине новым сухопутным вторжением.