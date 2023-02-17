"Будто я мог не согласиться": Лукашенко о визите в Москву на зов Путина (видео)

Политик также предположил, что глава Кремля мог расстроиться из-за пресс-конференции, во время которой белорусский лидер угрожал Украине новым сухопутным вторжением.

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Александр Лукашенко признал, что не мог проигнорировать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление политик сделал 17 февраля во время визита в Москву.

Во время переговоров, которые проходили в президентской резиденции в Ново-Огарево, Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за прибытие в столицу РФ.

Белорусский лидер, в свою очередь, заявил, что не мог проигнорировать встречу с главой Кремля, которая проходит в Москве.

"Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, действительно…."

"Как будто я мог не согласиться?"

"Ну, мы все занятые люди, дел хватает и дома".

Владимир Путин заявил, что 16 февраля смотрел пресс-конференцию Александра Лукашенко с иностранными и отечественными СМИ, на что политик ответил: "Лучше бы не смотрели. Расстроились, наверное…".

Глава Кремля заверил, что поддерживает "подходы и принципы", которых придерживается белорусский лидер.

"Как мы и договаривались, основное время мы посвятим встрече в широком составе — с нашими коллегами и правительствами. Поговорим, как обычно, по всему спектру наших отношений. В том числе по вопросам безопасности и военного сотрудничества", — резюмировал Путин на встрече с Лукашенко.

[ + – ] Лукашенко заявил, что не мог не приехать в Москву на зов Путина

Отметим, что 16 февраля в Минске проходила пресс-конференция Александра Лукашенко, на которой присутствовали представители иностранных и государственных СМИ. Во время общения с журналистами белорусский политик пригрозил Украине сухопутным вторжением армии Беларуси и ВС РФ.

В ходе пресс-конференции Александр Лукашенко также повторил пропагандистский тезис росСМИ и заявил, что Запад несет ответственность за полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину. Политик отдельно обвинил союзников Киева в нежелании прекращать боевые действия и возобновлять мирный диалог с Кремлем.