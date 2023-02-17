"Ніби я міг не погодитися": Лукашенко про візит до Москви на заклик Путіна (відео)

Політик також припустив, що глава Кремля міг засмутитися через пресконференцію, під час якої білоруський лідер погрожував Україні новим сухопутним вторгненням.

Related video

Олександр Лукашенко визнав, що не міг проігнорувати зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Відповідну заяву політик зробив 17 лютого під час візиту в Москву.

Під час переговорів, які проходили в президентській резиденції в Ново-Огарьові, Володимир Путін подякував Олександру Лукашенку за прибуття до столиці РФ.

Білоруський лідер, зі свого боку, заявив, що не міг проігнорувати зустріч із главою Кремля, яка проходить у Москві.

"Шановний Олександре Григоровичу, дякую, що погодилися приїхати. Ну, дійсно…."

"Ніби я міг не погодитися?"

"Ну ми всі зайняті люди, справ вистачає і вдома".

Володимир Путін заявив, що 16 лютого дивився пресконференцію Олександра Лукашенка з іноземними та вітчизняними ЗМІ, на що політик відповів: "Краще б не дивилися. Засмутилися, напевно…".

Глава Кремля запевнив, що підтримує "підходи й принципи", яких дотримується білоруський лідер.

"Як ми й домовлялися, основний час ми присвятимо зустрічі в широкому складі — з нашими колегами й урядами. Поговоримо, як завжди, про весь спектр наших відносин. У тому числі про питання безпеки та військової співпраці", — резюмував Путін на зустрічі з Лукашенком.

[ + – ] Лукашенко заявив, що не міг не приїхати до Москви на заклик Путіна

Зазначимо, що 16 лютого в Мінську проходила пресконференція Олександра Лукашенка, на якій були присутні представники іноземних і державних ЗМІ. Під час спілкування з журналістами білоруський політик пригрозив Україні сухопутним вторгненням армії Білорусі та ЗС РФ.

У ході пресконференції Олександр Лукашенко також повторив пропагандистську тезу росЗМІ тазаявив, що Захід несе відповідальність за повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну. Політик окремо звинуватив союзників Києва в небажанні припиняти бойові дії та відновлювати мирний діалог із Кремлем.