На порядку денному важливі питання: Лукашенко зібрався з візитом в Іран

Посол Ірану в Білорусі Саїд Ярі вже назвав цей візит історичною подією, яка принесе свої плоди найближчим часом.

Related video

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про свої наміри відвідати Іран у найближчий місяць. Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство "Белта".

Відбутися візит може вже в березні цього року й Олександр Лукашенко вважає, що зустріч і переговори з представниками Ірану дадуть свої плоди.

"Я абсолютно переконаний, що це буде значуща наша зустріч і переговори в Ірані, які виведуть нас на вищий рівень співпраці. Але головне — ми не повинні втратити цей момент і цей час, щоб налагодити наші відносини на вищому рівні", — додав Олександр Лукашенко.

Посол Ірану в Білорусі Саїд Ярі під час спілкування із журналістами зазначив, що візит глави держави є історичним і важливим моментом для обох країн, чиї відносини переходять зараз на новий етап.

"На порядку денному і в політичному, і в торговельно-економічному плані дуже важливі питання. Відносини між Іраном і Білоруссю зараз перебувають на піку розвитку. І ми впевнені, що після візиту Президента Білорусі в Іран наші відносини ще більше розвиватимуться", — сказав дипломат.

Цікаво, що візит організовується перед 30-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Іраном і Білоруссю, а 2023 рік узагалі став Роком дружби між країнами.

18 лютого аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що амбіції Путіна виходять за межі України, і тепер Росія поступово поглинає Білорусь. Лукашенко платить за свою відмову від більш серйозної вимоги Путіна щодо приєднання білоруських військ до вторгнення в Україну, поступками.

17 лютого Олександр Лукашенко відповів Володимиру Путіну, що приїхав на зустріч у Москву, адже він не мав вибору. Політик також припустив, що глава Кремля міг засмутитися через пресконференцію, під час якої білоруський лідер погрожував Україні новим сухопутним вторгненням.