Несмотря на санкции: Лукашенко похвастался производством и экспортом оружия (видео)

Александр Лукашенко заявил, что несмотря на международные санкции, Республика Беларусь совместно с РФ продолжает заниматься разработкой различного оружия.

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Александр Лукашенко заявил, что несмотря на санкции, Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией может производить любые типы вооружений и экспортировать их в разные странны. Об этом политик заявил в понедельник, 27 февраля, в ходе совещания по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, сообщает телеграм-канал "Пул первого".

"Динамика уровня военных угроз Республике Беларусь заставляет держать руку на пульсе отечественного военно-промышленного производства. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии. Это связано с тем, что все, что нам надо, я имею в виду железо, мы запросто получаем из России", — заявил Лукашенко.

При этом, по словам белорусского лидера, электроника для вооружения производится в республике на базе советского военно-промышленного комплекса.

По словам политика, вместе с Россией Беларусь якобы может производить "любые типы вооружений" и продавать их в 57 стран мира. Однако Лукашенко не стал уточнять, о каких государствах идет речь.

Напомним, 26 февраля государственный секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил о готовности Беларуси мобилизовать до 1,5 млн военнообязанных граждан. Отряды ополчения укомплектуют в случае, если в стране будет введено военное положение.

Ранее, 25 февраля, Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается рассорить Россию и Беларусь, поэтому распространяет сведения о поглощении республики. Однако, по словам белорусского политика, этого не произойдет.

Также 25 февраля стало известно, что Александр Лукашенко собирается встретиться в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином.