Незважаючи на санкції: Лукашенко похвалився виробництвом та експортом зброї (відео)

Олександр Лукашенко заявив, що, незважаючи на міжнародні санкції, Республіка Білорусь спільно з РФ продовжує займатися розробкою різної зброї.

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Олександр Лукашенко заявив, що, незважаючи на санкції, Республіка Білорусь спільно з Російською Федерацією може виробляти будь-які типи озброєнь і експортувати їх у різні країни. Про це політик заявив у понеділок, 27 лютого, під час наради з питань фінансування закупівель продукції військового призначення, повідомляє телеграм-канал "Пул первого".

"Динаміка рівня військових загроз Республіці Білорусь змушує тримати руку на пульсі вітчизняного військово-промислового виробництва. Незважаючи на безпрецедентний санкційний тиск, ми робимо достатньо озброєння та військової техніки для потреб білоруської армії. Це пов'язано з тим, що все, що нам треба, я маю на увазі залізо, ми запросто отримуємо з Росії", — заявив Лукашенко.

При цьому, за словами білоруського лідера, електроніка для озброєння виготовляється в республіці на базі радянського військово-промислового комплексу.

За словами політика, разом із Росією Білорусь нібито може виробляти "будь-які типи озброєнь" і продавати їх у 57 країн світу. Однак Лукашенко не став уточнювати, про які держави йдеться.

Нагадаємо, 26 лютого державний секретар Ради безпеки генерал-лейтенант Олександр Вольфович заявив про готовність Білорусі мобілізувати до 1,5 млн військовозобов'язаних громадян. Загони ополчення укомплектують у разі, якщо в країні буде запроваджено воєнний стан.

Раніше, 25 лютого, Олександр Лукашенко заявив, що Захід намагається посварити Росію та Білорусь, тому розповсюджує відомості про поглинання республіки. Проте, за словами білоруського політика, цього не станеться.

Також 25 лютого стало відомо, що Олександр Лукашенко має намір зустрітися в Пекіні з лідером КНР Сі Цзіньпіном.