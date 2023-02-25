"Хочуть нас розрубати": Білорусь не увійде до складу Росії, – Лукашенко

Посол в ОБСЄ Майкл Карпентер попереджав, що цілі Кремля щодо Білорусі та України однакові. Олександр Лукашенко називає це "чутками" і хвалиться дружніми стосунками з Володимиром Путіним.

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Захід намагається посварити Росію та Білорусь, тому поширює відомості про поглинання останньої. Про це білоруський лідер Олександр Лукашенко розповів журналістам 25 лютого.

Журналісти низки західних ЗМІ отримали документ "Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямі", який розробили у 2021 році. За даними, Росія планує захоплення Білорусі до 2030 року.

"Цілі Росії щодо Білорусі ті самі, що й щодо України. У випадку з Білоруссю Росія спирається на примус, а не на війну", — коментував американський посол в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Лукашенко відповів, що дві країни "просто хочуть ще раз розрубати", тож виникла ця тема.

[ + – ] Лукашенко 28 лютого поїде до Китаю на зустріч із Сі Цзіньпіном

"Нічого живого в цьому немає. Мою позицію ви знаєте, вона незмінна: ми незалежна суверенна держава. Будучи незалежною, суверенною, з Росією хто поруч стоїть? Ніхто, крім Білорусі. Що ще треба", — сказав білоруський диктатор.

За його словами, президент Росії Володимир Путін розуміє ці питання так само.

"Відкрию секрет: учора ми ввечері з ним довго розмовляли на різні теми. У нас стосунки дай Боже, щоб завжди були такими. І після мене, щоб вони були такими. І щоб наші діти жили в таких умовах. Тому не слухайте цієї брехні і балаканину. Він народжений, щоб нас розколоти", — пояснив білоруський лідер.

Документ про стратегію Росії міг бути 3 роки тому, коли обговорювали формування інтеграційних карток, сказав глава держави.

"Чому до складу Росії? Нехай Росія увійде до складу Білорусі... Документ древній, його ніхто не приховував, мабуть. Де вони були? Чому не говорили раніше?" — спитав Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко 28 лютого збирається відвідати Китай та зустрітися з його лідером Сі Цзіньпіном. Вони обговорять "найгостріші" міжнародні проблеми і хочуть підписати великий пакет документів.

У Білорусі планують зібрати народне ополчення, разом із міліцією вони охоронятимуть громадський порядок. Чисельність бригад може сягати 150 тисяч жителів.

Лукашенко 12 лютого заявив про готовність армії республіки вторгнутися до України разом із ЗС РФ, якщо на територію Білорусі зайдуть іноземні військові. Президент України Володимир Зеленський називав ці погрози великою помилкою.