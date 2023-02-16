"Битимемося і виживемо": Зеленський відповів на погрозу Лукашенка вступити у війну

Президент України відреагував на слова лідера Білорусі про те, що він готовий воювати разом із росіянами. На думку Володимира Зеленського, було б помилкою дозволити Росії використовувати Білорусь як плацдарм для наступу.

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Президент України Володимир Зеленський відповів на погрозу лідера Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Мінськ може розпочати війну разом із Росією. Про це у четвер, 16 лютого, Зеленський розповів в інтерв'ю ВВС.

"Я сподіваюся, що Білорусь не вступить у війну. Якщо це станеться, ми боротимемося і виживемо", — заявив президент України.

За словами Зеленського, було б величезною помилкою дозволити Кремлю знову використати Білорусь як плацдарм для нападу.

Що сказав Олександр Лукашенко

12 лютого білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив ЗМІ, що армія республіки готова вторгнутися на територію України разом із Збройними силами Росії. Водночас він додав, що це стосується не лише України, а й інших країн.

"Я готовий разом з росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони зроблять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 16 лютого лідер глави Республіки Білорусь Олександр Лукашенко запросив американського президента Джо Байдена відвідати з офіційним візитом Мінськ, якщо той "хоче припинити війну в Україні".

Того ж дня, 16 лютого, Олександр Лукашенко заявив, що російського вторгнення не було, а Київ нібито сам винен, що не домовився з Москвою і не запобіг війні.

Раніше, 10 лютого, лідер Білорусі заявив, що завтра "світ буде іншим" і "знову заспокоїться і спочиватиме на лаврах".