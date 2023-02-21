Наберуть 100-1500 тисяч людей: у Білорусі хочуть сформувати народне ополчення, — Міноборони РБ

Віктор Хренін заявив, що завданням народного ополчення стане захист своєї місцевості та забезпечення правопорядку спільно з міліцією у воєнний час.

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Під час засідання Ради безпеки Білорусі 20 лютого, яке скликав самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Під час засідання було розглянуто проєкт закону "Про народне ополчення". Так, чисельність народного ополчення може становити 100-150 тисяч осіб, можливо, більше. Про це заявив міністр оборони Віктор Хренін, пише державне білоруське видання БЕЛТА.

За словами Хреніна, завданням народного ополчення стане захист своєї місцевості та забезпечення правопорядку разом із міліцією. Проєкт закону "Про народне ополчення" розроблено Міністерством оборони спільно з Міністерством внутрішніх справ Білорусі.

Хренін також зазначив, що Білорусі необхідні додаткові умови для підтримки правопорядку у період воєнного стану. Особливо у сільській місцевості. Також Міноборони хоче дати можливість білорусам надати можливість брати участь в обороні країни.

Як пише видання, у законопроєкті передбачено, що склад, кількість, завдання народного ополчення визначатимуть органи місцевої влади. Добровольців розміщуватимуть за місцем проживання.

Хренін також заявив, що склад народного ополчення, всі списки буде визначено вже зараз.

"Загалом, вважаю, що народне ополчення, яке ми створюємо, доповнить та підвищить можливість тієї ж територіальної оборони", — зазначив Хренін.

Він також заявив, що в Білорусі збудовано "ефективну систему оборони" держави, в основі якої Збройні сили. Народне ополчення складатиметься виключно з добровольців. Ним керуватиме губернатор та інші представники місцевої влади.

У матеріалі сказано, що основу законопроєкту на засіданні Ради безпеки схвалили, проте Лукашенко доручив знову обговорити та доопрацювати документ.

Раніше Фокус писав, що Зеленський відповів на загрозу Лукашенку вступити у війну. Президент України відреагував на слова лідера Білорусі про те, що він готовий воювати разом із росіянами. На думку Володимира Зеленського, було б помилкою дозволити Росії використовувати Білорусь як плацдарм для наступу.

Також нагадаємо, що Лукашенко пригрозив Україні сухопутним вторгненням армії Білорусі та ЗС РФ. Офіційний Мінськ, за словами політика, готовий до нової фази війни за умови, якщо на білоруські території зайдуть іноземні солдати.