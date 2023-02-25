"Хотят нас разрубить": Беларусь не войдет в состав России, – Лукашенко

Посол в ОБСЕ Майкл Карпентер предупреждал, что цели Кремля по Беларуси и Украине одинаковые. Александр Лукашенко называет это "слухами" и хвастается дружескими отношениями с Владимиром Путиным.

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Запад пытается рассорить Россию и Беларусь, поэтому распространяет сведения о поглощении последней. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал журналистам 25 февраля.

Журналисты ряда западных СМИ получили документ "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении", который разработали в 2021 году. Согласно данным, Россия планирует захват Беларуси до 2030 года.

"Цели России в отношении Беларуси те же, что и в отношении Украины. В случае с Беларусью Россия опирается на принуждение, а не на войну", — комментировал американский посол в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Лукашенко ответил, что две страны "просто хотят еще раз разрубить", поэтому возникла эта тема.

[ + – ] Лукашенко 28 февраля поедет в Китай на встречу с Си Цзиньпином

"Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство. Будучи независимым, суверенным, с Россией кто рядом стоит? Никто, кроме Беларуси. Что еще надо", — сказал белорусский диктатор.

По его словам, президент России Владимир Путин понимает эти вопросы точно так же.

"Открою секрет: вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. У нас отношения дай Бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими. И чтобы наши дети жили в таких условиях. Поэтому не слушайте эту брехню и болтовню. Он рождена, чтобы нас расколоть", — объяснил белорусский лидер.

Документ о стратегии России мог быть 3 года назад, когда обсуждали формирование интеграционных карт, сказал глава государства.

"Почему в состав России? Пусть Россия войдет в состав Беларуси… Документ древний, его никто не скрывал, наверное. Где они были? Почему не говорили раньше?" — спросил Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко 28 февраля собирается посетить Китай и встретиться с его лидером Си Цзиньпином. Они обсудят "самые острые" международные проблемы и хотят подписать большой пакет документов.

В Беларуси планируют собрать народное ополчение, вместе с милицией они будут охранять общественный порядок. Численность бригад может доходить до 150 тысяч человек.

Лукашенко 12 февраля заявил о готовности армии республики вторгнуться в Украину вместе с ВС РФ, если на территорию Беларуси зайдут иностранные военные. Президент Украины Владимир Зеленский называл эти угрозы большой ошибкой.