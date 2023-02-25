Лукашенко летит в Китай на встречу с Си Цзиньпином: о чем будут говорить

Помимо председателя КНР, президент Беларуси встретится с высшими чиновниками и руководством крупнейших корпораций.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля отправится Пекин на встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщил официальный президентский сайт.

Визит Александра Лукашенко займет три дня — с 28 февраля по 2 марта. Лидеры Беларуси и Китая проведут переговоры в узком и расширенном составах, чтобы обсудить политические, торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные отношения государств, а также совместные масштабные проекты и реагирование на самые "острые" международные проблемы. По итогам встречи политики планируют подписать большой пакет документов.

Помимо Си Цзиньпиня, Александр Лукашенко должен встретиться в Пекине с несколькими высокопоставленными чиновниками и руководителями крупнейших китайских корпораций. Пресс-служба президента добавила, что осенью прошлого года главы Беларуси и Китая договорились о выводе отношений на уровень "всестороннего стратегического партнерства" на саммите в Шанхае.

23 февраля Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ предупредил, что на днях Си Цзиньпин сделает заявление по поводу войны в Украине. Он посоветовал зарубежным политикам прислушаться к словам китайского лидера.

"Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе", — отметил Лукашенко. — "Если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия".

В итоге Си Цзиньпин не выступил лично, однако МИД Китая обнародовало документ с позицией об урегулировании войны в Украине. Пекин призвал к возобновлению переговоров, уважению суверенитета и соблюдению международного права, а вто же время осудил введение санкций.

Писали также, что в марте Александр Лукашенко планирует посетить Иран с рабочим визитом. Президент Беларуси заявил, что стремится улучшить отношения с Тегераном и поднять их на более высокий уровень.