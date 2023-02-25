Лукашенко летить у Китай на зустріч із Сі Цзіньпіном: про що говоритимуть

Окрім голови КНР, президент Білорусі зустрінеться з вищими чиновниками та керівництвом найбільших корпорацій.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 лютого вирушить Пекін на зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомив офіційний президентський сайт.

Візит Олександра Лукашенка триватиме три дні — з 28 лютого по 2 березня. Лідери Білорусі та Китаю проведуть переговори у вузькому та розширеному складах, щоб обговорити політичні, торговельно-економічні, інвестиційні та гуманітарні відносини держав, а також спільні масштабні проєкти й реагування на найгостріші міжнародні проблеми. За підсумками зустрічі політики планують підписати величезний пакет документів.

Крім Сі Цзіньпіня, Олександр Лукашенко має зустрітися в Пекіні з кількома високопосадовцями та керівниками найбільших китайських корпорацій. Пресслужба президента додала, що восени минулого року глави Білорусі та Китаю домовилися про виведення відносин на рівень "всебічного стратегічного партнерства" на саміті в Шанхаї.

23 лютого Олександр Лукашенко в інтерв'ю китайським ЗМІ попередив, що днями Сі Цзіньпін зробить заяву щодо війни в Україні. Він порадив закордонним політикам дослухатися слів китайського лідера.

"Це буде серйозний голос заради миру в цьому регіоні, — зазначив Лукашенко. — Якщо це послання, яке прозвучить із вуст лідера Китаю, не буде почуте тими, кому воно буде адресоване, це також матиме серйозні наслідки".

У результаті Сі Цзіньпін не виступив особисто, проте МЗС Китаю оприлюднило документ із позицією про врегулювання війни в Україні. Пекін закликав до поновлення переговорів, поваги до суверенітету й дотримання міжнародного права і водночас засудив запровадження санкцій.

Писали також, що в березні Олександр Лукашенко планує відвідати Іран із робочим візитом. Президент Білорусі заявив, що прагне покращити відносини з Тегераном і підняти їх на вищий рівень.