У Лукашенка заявили про готовність мобілізувати до 1,5 млн людей

Загони ополчення, за словами держсекретаря Ради безпеки Олександра Вольфовича, укомплектують у разі, якщо в країні буде запроваджено воєнний стан.

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Влада Білорусі готова мобілізувати до 1,5 млн військовозобов'язаних громадян. А якщо знадобиться перевести економіку на "воєнні рейки" — держава здатна призвати 8 млн людей для роботи в тилу. Про це 25 лютого в інтерв'ю заявив державний секретар Ради безпеки генерал-лейтенант Олександр Вольфович, повідомляє агентство БелТА.

Коментуючи положення закону "Про народне ополчення" генерал зазначив, що така кількість військовослужбовців буде досягнута поза межами Збройних сил Білорусі й без урахування чисельності особового складу у внутрішніх силових структурах. А за загальної чисельності населення країни 9 млн осіб, 8 млн — працюватимуть у тилу, якщо в країні оголосять воєнний стан.

"Розкрию деякі секретні відомості, структури військової організації держави, не Збройних Сил, становитимуть десь до 1,5 млн осіб у разі оголошення воєнного стану та переведення економіки на воєнні рейки. А чисельність населення у нас понад 9 млн, тому решта 8 млн, звичайно ж, працюватимуть на промисловості, навчатимуть, лікуватимуть, вирощуватимуть хліб", — заявив Вольфович.

За його словами, ополчення може надавати підтримку Міністерству внутрішніх справ, а саме боротися з бандитизмом на місцях, припиняти мародерство та перешкоджати діяльності потенційних диверсійно-розвідувальних груп.

Воєначальник пояснив, що відповідальність за формування ополчення буде покладено на місцеві органи влади, а керівництво загонами буде покладено на регіональні органи МВС. Іншими словами загони ополченців надаватимуть силовикам допомогу в підтримці громадського порядку в умовах воєнного стану.

Вольфович також зазначив, що закон приймається досить своєчасно, оскільки в умовах військово-політичної обстановки, що склалася, Білорусь зіткнулася з новими викликами та ризиками. Тому мобілізація переважного населення країни, вважає генерал, має бути в межах законодавства.

"Стара аксіома: війни виграють не армії, війни виграють народи. Тому весь народ за потреби має стати на захист своєї батьківщини, а для цього в нього має бути можливість. Це має бути, скажімо так, узаконено", — зазначив воєначальник.

Раніше повідомлялося, що за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни Кремль готує низку провокацій з метою залучення Білорусі до війни проти України. Це пов'язано із заявою Олександра Лукашенка, який 16 лютого сказав, що Білорусь вступить у війну лише у разі нападу з боку України.