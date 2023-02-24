РФ намагається втягнути Білорусь у війну та "підірвати" молдавську державу, — ISW

На думку аналітиків, Володимир Путін прагне змусити Олександра Лукашенка діяти, або звинуватити Україну в розширенні війни, аби підірвати підтримку Києва.

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Росія створює умови для проведення провокацій на кордоні з Чернігівської області й Молдови. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 23 лютого.

Як повідомлялося, Оперативне командування "Північ" 23 лютого інформувало про те, що поблизу Чернігівської області рухаються російські колони з військовою технікою без розпізнавальних знаків і з особовим складом, одягненим у піксель, схожий на форму Збройних сил України. У командуванні заявили, що мета фальшивих операцій — звинувачення України в порушенні територіальної цілісності неназваної країни. Аналітики переконані, що йдеться про Білорусь.

"Кремль може готувати помилкові атаки з метою змусити Білорусь до війни після заяви білоруського президента Олександра Лукашенка від 16 лютого про те, що Білорусь вступить у війну лише в разі нападу з боку України", — йдеться у звіті.

Зазначається, що раніше, 21 лютого, Міноборони Білорусі заявило, що білоруські війська спостерігають нарощування українських сил біля своїх кордонів. Утім, аналітики ISW вважають, що напад Білорусі чи Росії на північні регіони України є вкрай малоймовірним, водночас Росія прагне змусити білоруського лідера Олександра Лукашенка діяти чи звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва.

Ще одна можлива причина провокацій із боку РФ біля Чернігівської області — це змусити українські сили закріпитися на північному кордоні, щоб послабити Сили оборони на східному напрямку та завадити підготовці ЗСУ до контрнаступу.

Росія прагне підірвати молдавську державність

Аналогічна ситуація спостерігається в невизнаній Придністровській Молдавській Республіці (ПМР). Як писав Фокус раніше, 23 лютого Міноборони РФ звинуватило Київ у планах нібито провести збройну провокацію проти ПМР. За твердженням російського оборонного відомства, ЗСУ нібито переодягнуться в російську форму та зімітують наступ Збройних сил Росії з позицій у Придністров'ї.

У той же день уряд Молдови спростував заяви МО Росії. На думку аналітиків, МО РФ, імовірно, прагнуло створити помилковий наратив, щоб спотворити попередження президента України Володимира Зеленського президентці Молдови Майї Санду про те, що Кремль готує провокації в Молдові, і його пропозицію допомогти Молдові, якщо російські сили в Придністров'ї загрожуватимуть територіальної цілісності України

"Поширення МО цього помилкового наративу не свідчить про те, що Путін має намір напасти на Молдову. — для чого він не має військового потенціалу — але вказує на ескалацію його зусиль, що продовжуються, з підриву молдавської держави", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, 23 лютого в Міністерстві оборони Республіки Молдова заявили, що вважають заяви російського оборонного відомства елементом психологічної операції, а не реальним планом.

Росія планує напасти на Молдову

9 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про плани Москви захопити Молдову. Глава держави передав усі наявні дані про наміри РФ президентці Молдови Майї Санду.

Президентка Молдови Майя Санду 13 лютого повідомила, що отримані від української сторони дані підтвердилися — Кремль справді готував силові дії із залученням диверсантів із РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

21 лютого прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан розповів, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, щоб перекинути свої війська для захоплення влади в республіці.