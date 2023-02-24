"Хочуть, щоб наша країна впала": Молдова відповіла на заяви РФ про атаку ЗСУ на Придністров'я

За словами держсекретаря Молдови, РФ проводить психологічну операцію проти Кишинева.

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Міністерство оборони Молдови відкидає заяви Росії про те, що Україна нібито планує вдертися до Придністров'я. Там заявили, що це психологічна операція", пише ВВС.

"Міністерство оборони вважає, що це є елемент психологічної операції, а не реальний план", — заявив держсекретар Валеріу Мія.

Видання нагадало, що в Міноборони РФ заявили, що українські диверсанти нібито організують провокацію в Придністров'ї, переодягнувшись у російських солдатів. Таким чином, Україна нібито хоче створити привід для нападу.

Також повідомляється, що президент Молдови Мая Санду під час візиту до Румунії заявила, що країна стоїть перед безпрецедентними безпековими викликами.

"Дехто хоче, щоб наша країна впала, і щоб у Кишиневі встановився маріонетковий уряд, який служить інтересам Кремля", — сказала вона.

Журналісти нагадали, що Придністров'я, яке проголосило незалежність від Молдови 1990-го року, — це вузька смужка землі між річкою Дністер та українським кордоном. Там мешкає велика кількість російськомовних. Після війни 1992 року було оголошено припинення вогню. Нині там перебуває близько 1500 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 лютого заявив, що українська розвідка має інформацію про плани Москви захопити Молдову. Глава держави передав усі наявні дані про наміри РФ президенту Молдови Мая Санду.

Президент Молдови Мая Санду 13 лютого повідомила, що отримані від української сторони дані підтвердилися — Кремль справді готував силові дії із залученням диверсантів із РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Також аналітики з американського Інституту вивчення війни заявили, що Путін хоче підірвати державність Молдови, але не має військових сил. За словами експертів, глава Кремля відкликав свої накази МЗС РФ про дотримання принципів Статуту ООН та зобов'язання Росії шукати шляхи розв'язання проблеми Придністров'я, спираючись на територіальну цілісність Молдови.