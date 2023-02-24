"Хотят, чтобы наша страна пала": Молдова ответила на заявления РФ об атаке ВСУ на Приднестровье

По словам госсекретаря Молдовы, РФ проводит психологическую операцию против Кишинева.

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Министерство обороны Молдовы отвергает заявления России о том, что Украина якобы планирует вторгнуться в Приднестровье. Там заявили, что это психологическая операция", пишет BBC.

"Министерство обороны считает, что это элемент психологической операции, а не реальный план", — заявил госсекретарь Валериу Мия.

Издание напомнило, что в Минобороны РФ заявили, что украинские диверсанты якобы организуют провокацию в Приднестровье, переодевшись в российских солдат. Таким образом Украина якобы хочет создать повод для нападения.

Также сообщается, что президент Молдовы Майя Санду во время визита в Румынию заявила, что страна стоит перед беспрецедентными вызовами безопасности.

"Некоторые хотят, чтобы наша страна пала, и чтобы в Кишиневе установилось марионеточное правительство, служащее интересам Кремля", — сказала она.

Журналисты напомнили, что Приднестровье, которое провозгласило независимость от Молдовы в 1990-м году, — это узкая полоска земли между рекой Днестр и украинской границей. Там проживает большое количество русскоязычных. После войны в 1992 было объявлено прекращение огня. Сейчас там находится около 1500 российских военнослужащих.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля заявил, что украинская разведка располагает информацией о планах Москвы захватить Молдову. Глава государства передал все имеющиеся данные о намерениях РФ президенту Молдовы Майе Санду.

Президент Молдовы Майя Санду 13 февраля сообщила, что полученные от украинской стороны данные подтвердились — Кремль действительно готовил силовые действия с привлечением диверсантов из РФ, Беларуси, Сербии и Черногории.

Также аналитики из американского Института изучения войны заявили, что Путин хочет подорвать государственность Молдовы, но у него нет военных сил. По словам экспертов, глава Кремля отозвал свои приказы МИД РФ о соблюдении принципов Устава ООН и обязательстве России искать пути решения проблемы Приднестровья, опираясь на территориальную целостность Молдовы.